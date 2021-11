“Una vita”, le anticipazioni: Bellita non vuol perdere il successo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Bellita del Campo (Maria Gracia) ha appena riassaporato il gusto del successo: il suo nuovo disco ha venduto tantissime copie. Purtroppo, però, la voce della cantante non è più squillante come una volta. Le corde vocali, affaticate da tanti sforzi, le danno problemi. Per cercare di rimediare velocemente, allora, decide di affidarsi alle cure di Aquilino, un guaritore di Cabrahigo che ha risolto molti problemi di salute anche alla famiglia Palacios. Piena di fiducia nell’unguento che ha ricevuto, Bellita accetta un importante ingaggio. Quando José (Manuel Bandera) scopre finalmente il problema della moglie e capisce che si è affidata a un ciarlatano, decide di intervenire prontamente e chiede il consulto di un medico. Dopo un’accurata visita, Bellita riceve un consiglio: lungo e assoluto riposo, perché in caso contrario potrebbe perdere del tutto la voce... L’artista è disperata e pronta a disdire l’impegno preso, quando si presenta alla sua porta un luminare in questo tipo di patologie, che dà indicazioni molto precise... Ancora una volta, però, alla fine Bellita decide di fare di testa sua.

Dopo la perdita della memoria, Felipe è convinto che Genoveva sia una dama di carità e ne apprezza così tanto la compagnia da chiederle di fare un viaggio insieme. Camino, ancora sconvolta per la morte di Ildefonso, si confida con Anabel e le confessa il suo amore per Maite. Felicia ha deciso di vendere il ristorante: consegna le chiavi ai nuovi proprietari e raggiunge Marcos per dargli una risposta riguardo le loro nozze. Velasco vuole eliminare Felipe e fa di tutto per allontanare Genoveva dall’ospedale.

