“Una vita”, le anticipazioni: brutta cosa l’invidia…

25 Aprile 2020 | 11:15 di Valentina Ondei

Genoveva (Clara Garrido), giovane moglie di Samuel Alday (Juan Gareda), scatena sentimenti contrastanti tra gli abitanti di Acacias. Gli uomini l’ammirano per l’indiscutibile bellezza, ma il suo atteggiamento esuberante ed espansivo non ha certo conquistato le signore del quartiere. Soprattutto Susana (Amparo Fernandez), la più pettegola e invidiosa, non perde occasione per criticare la signora Alday. La ragazza, durante una chiacchierata proprio con la sarta, afferma di essere di Avila, un’antica e nobile cittadina spagnola, ma di fronte a incalzanti domande sul suo passato sembra trovarsi in grande difficoltà. Decisa a ottenere, se non l’amicizia, almeno il rispetto del vicinato, Genoveva organizza una merenda. Tutto è pronto per gli ospiti, ma Susana si è presa la briga di convincere le amiche a sabotare la festa. Amareggiata, Genoveva si consola tra le braccia del marito col quale sembra avere affiatamento e gli promette che presto il quartiere sarà ai loro piedi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 24 aprile)

Le vicende di Acacias ripartono dal 1913, dopo un “salto” di dieci anni. Lucia vive col marito Eduardo e il figlio Mateo, ma il suo matrimonio non è felice. Ursula lavora come istitutrice a casa di Lucia, ma non sopporta di vederla sottomessa al marito. Mari Belli, detta Bellita, eccentrica cantante e ballerina ormai in declino, arriva nel quartiere e il marito José paga dei figuranti per fingersi suoi ammiratori. Carmen torna al servizio di Samuel. Antonito vuole chiedere la grazia per suo padre Ramon, ma Felipe lo scopre e si infuria.

Le anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio

● Telmo torna ad Acacias e la prima persona che incontra è il piccolo Mateo, il figlio di Lucia.

● Arantxa, la domestica di Bellita, cerca di tenere alto il morale della sua padrona, affranta per la popolarità perduta, e le suggerisce di organizzare una festa.

● Felipe si oppone in tutti i modi alla concessione della grazia a Ramon e quando scopre che è stato scarcerato s’infuria e aggredisce Antonito.

● Rosina, stufa di vestire i panni di cameriera, decide di riprendere la sua vera identità ma forse è troppo presto.