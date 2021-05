“Una vita”, le anticipazioni: Camino fa un bell’incontro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 15.15) Valentina Ondei







Camino (Aria Bedmar) e Maite (Ylenia Baglietto) si amano profondamente. La pittrice, però, teme che per la figlia di Felicia (Susana Soleto) sarebbe una vera catastrofe se questa loro relazione venisse alla luce. Pur di stare vicino alla ragazza desiste dunque dal suo intento di partire, a condizione però che il loro sentimento si trasformi in amicizia. Nel frattempo Rosina (Sandra Marchena) è riuscita a trovare un pretendente per la ragazza. È Ildefonso Cortes (Cisco Lara), giovane nipote di un marchese. Alla signora Pasamar non sembra vero di poter accasare la figlia con un così buon partito e organizza subito un appuntamento nel loro ristorante. Per non destare ulteriori sospetti nella madre, Camino acconsente senza esitazioni. L’incontro tra i due va al di là delle più rosee aspettative. Ildefonso si mostra subito molto affabile, aperto e cordiale, con idee progressiste, tanto da dire che la sua futura moglie potrà non solo coltivare tutte le sue passioni, ma anche lavorare. Camino sembra piacevolmente sorpresa. Maite invece…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 maggio)

Camino litiga con la madre a causa di Maite e minaccia di andarsene da casa, poi si pente e decide di preparare una cena per la sua famiglia. Margarita è con le spalle al muro: tutte le prove dell’avvelenamento della moglie di José conducono a lei; Cinta, con l’aiuto di Emilio, ha in serbo per la donna un’amara sorpresa. Bellita non riesce a riprendersi: per lei sembra proprio la fine. Cesareo e Servante si preparano per esibirsi nei canti natalizi, ma il risultato è pessimo. Maite è determinata a lasciare la città.

Le anticipazioni dal 15 al 21 maggio