“Una vita”, le anticipazioni: Camino indaga per salvare Maite

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 luglio su Canale 5 (sab. ore 15.10, dom. ore 14.20, da lun. a ven. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.20)







Camino (Aria Bedmar) non si dà pace: riabbracciare Maite (Ylenia Baglietto) nella fredda cella di un carcere per lei è un dolore immenso. La pittrice è stata arrestata con l’accusa di aver sedotto una ragazzina figlia di Concha (Montse Peidro), una lavandaia, ma la giovane Pasamar è convinta che ci sia sua madre dietro alle pesanti accuse nei confronti della donna che ama. Determinata ad andare a fondo della questione, con l’aiuto di suo fratello Emilio (José Pastor), riesce a trovare Concha. Il loro primo incontro si rivela però un buco nell’acqua: la lavandaia conferma le accuse e nega di essere stata pagata per favorire l’arresto di Maite. Ma Camino non si arrende. Quando Ildefonso (Cisco Lara) la chiede in moglie, accetta l’anello di fidanzamento, ma in realtà non ha intenzione di sposarlo e confessa a Emilio che userà quel dono per corrompere la lavandaia e convincerla a dirle chi le ha ordinato di denunciare Maite. Nel frattempo Susana (Amparo Fernandez) e lo zio della pittrice tornano in città: li attende un’amara sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 giugno al 2 luglio)

Maite è avvisata da Camino che stanno arrivando le guardie per arrestarla e cerca di fuggire. Camino è convinta che dietro a questa “persecuzione” ci sia sua madre Felicia. Lolita dà alla luce uno splendido maschietto, Ramon; il piccolo è sano e forte, e curiosamente smette di piangere solo quando sente l’urlo che lanciava Jacinto quando era pastore: “Yeppa ya!”. Bellita incontra Julio, ma José riesce a impedire che scopra la vera identità del ragazzo. Cinta è pronta a partire per l’Andalusia e saluta i familiari.

Le anticipazioni dal 3 al 9 luglio