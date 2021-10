“Una vita”, le anticipazioni: Camino rifiuta l’eredità di Ildefonso

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Camino (Aria Bedmar) è distrutta. Il suicidio di Ildefonso (Cisco Lara) ha gettato nello sconforto la ragazza, che non riesce a darsi pace per la sorte del marito. Anche se il loro matrimonio era solo di facciata, infatti, tra i due si era instaurata una certa sintonia. La Pasamar, dopo aver scoperto che per l’uomo sarebbe stato impossibile avere dei figli, ha mostrato comunque comprensione e sarebbe stata sempre al suo fianco… Schiacciata dai sensi di colpa per non aver capito fino in fondo il malessere del marito, Camino decide di non accettare l’eredità della famiglia dei Pontones che le spetterebbe di diritto. Questa sua presa di posizione scatena le ire di Felicia (Susana Soleto), che cerca in tutti i modi di far cambiare idea alla figlia. Questa ennesima discussione stimolerà nella ragazza un profondo astio nei confronti della madre. La sua rabbia e il suo dolore sono così profondi che Camino decide di sfogarsi con Anabel (Olga Haenke) confessandole tutti i suoi segreti più intimi, anche il suo amore per Maite (Ylenia Baglietto). Non possiamo che chiederci se questa volta la Bacigalupe sarà in grado di mantenere il segreto…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 ottobre)

Bellita riceve una proposta d’ingaggio da un teatro di Madrid, ma decide di declinare l’invito a causa dei continui disturbi alla gola. José rimane molto perplesso: lui, però, ignora le reali condizioni di salute di sua moglie… Col supporto della famiglia, Antoñito ritrova l’entusiasmo per la politica e il suo discorso ha un tale successo che i membri del partito non solo si complimentano, ma gli chiedono di scriverne un altro. La notizia della morte di Ildefonso sconvolge il quartiere: tutti pensano si sia suicidato.

Le anticipazioni dall’1 al 5 novembre