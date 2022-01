“Una vita”, le anticipazioni: che ci fa Genoveva in prigione?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 14 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40) Valentina Ondei







Colpo di scena: le vicende di Una vita subiscono un salto temporale! Volano via alcuni mesi, dunque, e ritroviamo Genoveva (Clara Garrido) in carcere per l’omicidio di Marcia (Trisha Fernandez), visitata da Casilda (Marita Zafra) che le urla addosso la sua rabbia perché ha ucciso la Sampaio, sua cara amica. Insomma, il rapimento fasullo organizzato da Felipe (Marc Parejo) con Mendez (David Garcia Intriago) e Santiago (Aleix Melé) ha funzionato: quando Becerra ha finto di torturare l’avvocato per farlo confessare, Genoveva è crollata e ha ammesso le sue colpe. Ora la Salmeron ha perso tutto, ma non la voglia di vendicarsi. Intanto Marcos (Marcial Alvarez) torna dal suo viaggio in Messico e scopre che la moglie Felicia (Susana Soleto) è morta; chiede spiegazioni alla figlia e alla domestica, ma le risposte non lo convincono e pretende l’autopsia. Torna anche José (Manuel Bandera) dall’Argentina: con lui ci sono la domestica e la triste notizia della morte di Bellita (Maria Gracia)… Ma i due sembrano nascondere un segreto.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 7 gennaio)

Santiago ha rapito Genoveva e Felipe: vuole convincere la donna a confessare l’omicidio di Marcia. Antoñito ha ottenuto un prestigioso incarico, ma le cose si complicano quando lo scaltro imprenditore Solano preme sul giovane per ottenere dei favori: Palacios gli dice di no. Jacinto e Casilda cercano di trovare un fidanzato per Fabiana. Lolita continua a stare male: i medici sono convinti che sia dovuto allo stress. I fratelli Quesada mettono Marcos all’angolo e lui decide di andare in Messico per sistemare finalmente ogni questione.

Le anticipazioni dall’8 al 14 gennaio

