“Una vita”, le anticipazioni: che dichiarazione di guerra!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 19 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10)







La follia di Ursula (Montserrat Alcoverro) è ormai evidente. Ora ha continui scontri con la sua padrona Genoveva (Clara Garrido) e il culmine lo raggiunge quando la scambia per una delle sue figlie, la minaccia con un coltello e la fa cadere. Soccorsa da Felipe (Marc Parejo), che l’attendeva per ufficializzare la loro relazione, Genoveva racconta di essersi fatta male da sola; poi, però, visto che non è tipo da farsi intimidire, affronta la governante ed è determinata a cacciarla di casa. Ma Ursula conosce i suoi segreti e quindi non esita a minacciarla: rivelerà a tutti il suo coinvolgimento nella morte del marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz)! Nonostante le minacce, la Salmeron la licenzia in tronco. Ursula è furiosa e sente che la padrona ha intenzione di passare al contrattacco e tradirla proprio come già fece Cayetana (Sara Miquel)… E infatti Genoveva chiede a uno scagnozzo di rintracciare una misteriosa persona, con l’intento di danneggiare Ursula. Tra le due donne è guerra aperta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 12 marzo)

Ursula continua a delirare, dice di vedere la defunta Cayetana e di parlare con lei. Genoveva tenta di calmarla, ma la reazione della governante è violenta. Maite scopre che Camino ama disegnare, così cerca di convincere Felicia ad accettare che lei le faccia da insegnante. Intanto, le donne del quartiere sembrano non approvare lo stile di vita della nuova arrivata. Bellita cerca di aiutare Margherita e ogni settimana le manda del cibo, ma la donna non apprezza le sue premure. José ottiene una parte in un’opera.

Le anticipazioni dal 14 al 19 marzo