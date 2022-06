“Una vita”, le anticipazioni: chi sono in realtà Valeria e David?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca) sono agli occhi di tutti una coppia ben assortita. Se lei appare dolce e paziente, felice di poter suonare il suo pianoforte, David è evasivo solo quando gli viene chiesto di cosa si occupi… La verità, però, è ben diversa. Non sono marito e moglie: David è pagato da Aurelio (Carlos De Austria) per non perdere di vista Valeria, in attesa che il vero marito, il chimico Rodrigo, scomparso da tempo, torni da lei. Quesada ha ingannato la donna offrendole protezione, ma in realtà vuole solo una formula che il chimico non vuole cedere. Ignara di tutto, Genoveva (Clara Garrido) sospetta di questi vicini e, quando Aurelio offre in dono un pianoforte alla ragazza, decide di curiosare nello scrittoio di Aurelio e trova lettere che Valeria ha scritto a Rodrigo, lettere ovviamente mai consegnate… Quando Quesada scopre l’intrusione, intima alla Salmeron di non impicciarsi; lei, però, non si vuol fare intimidire. David, intanto, si scopre sempre più affascinato da Valeria.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 giugno)

Le liti di Felipe con le domestiche sono all’ordine del giorno: l’avvocato è sempre più aggressivo, e pian piano allontana da sé tutti gli amici. Le sorelle Rubio si confidano: entrambe sono sul lastrico; Liberto, però, cerca una soluzione per risollevare le sorti della famiglia. Genoveva organizza un pranzo per conoscere meglio i suoi vicini di casa: è sempre più curiosa di loro. Casilda pensa che Guillermo sia interessato a lei: in realtà il giovane ha ben altre mire e la domestica decide di aiutarlo nella sua conquista.

Le anticipazioni dal 18 al 24 giugno