“Una vita”, le anticipazioni: ci sono troppi segreti tra noi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00)







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Segreti e bugie dominano le vite di Miguel (Pablo Carro) e Daniela (Carla Campra). Sentono che tra loro c’è una forte attrazione, ma da quando lui l’ha vista parlare con alcuni poliziotti ha forti dubbi sulla sua vera identità e sul motivo che l’ha portata ad accettare il lavoro di cameriera al ristorante. Per il momento, però, Miguel decide di soprassedere, perché è impegnato a indagare su un furto in Svizzera nel quale sarebbero coinvolti i nonni, e quindi mette alle strette Roberto (Mikel Larrañaga). La sua confessione lo lascia senza parole: Miguel scopre che i suoi genitori non solo sono vivi, ma sono in carcere proprio per il colpo a Zurigo. Daniela, intanto, cerca altre prove per incastrare gli Olmedo, ma viene scoperta dall’avvocato… Nonostante tutto, però, i giovani si fanno portare dalla passione e si raccontano finalmente le loro “verità”. L’indomani Daniela lascia la città con una lettera di addio dove promette che non li denuncerà; Miguel, invece, propone ai nonni di commettere un furto a casa di Marcos (Marcial Alvarez).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 aprile al 6 maggio)

Natalia si ritrova invischiata in un oscuro piano di spionaggio; quando poi due malviventi cercano di rapirla, ci vuole Felipe per metterli in fuga. Miguel scopre che la società di Aurelio e Marcos vende armi di nascosto sia ai francesi che ai tedeschi. Ignacio continua a frequentare cattive compagnie e a corteggiare Alodia, che prima cede alle sue avances, poi se ne pente amaramente. Antoñito rimane ferito durante gli scontri che seguono allo sciopero e decide di scrivere un articolo di denuncia: questo fa preoccupare Ramon.

Le anticipazioni dal 7 al 13 maggio