“Una vita”, le anticipazioni: Cinta ha “tradito” sua madre

05 Febbraio 2021 | 12:37 di Valentina Ondei

Bellita (Maria Gracia) è preoccupata per sua figlia Cinta (Aroa Rodriguez): nonostante sia stata la protagonista del film di Carchano (Josep Maria Riera), sembra insoddisfatta. Il suo cruccio è di non essere riuscita a leggere tutto il copione e non avere chiara la trama… Bellita vuole andare a fondo della questione, quindi propone a Charcano di organizzare un’anteprima nel ristorante di Felicia (Susana Soleto). Felicia fa di tutto per organizzare al meglio l’evento al quale partecipa tutto il quartiere. Fin dalle prime immagini, però, si rivelano le vere intenzioni di Carchano. Il film racconta di una ballerina arrivista e senza talento di nome Bellita del Campo! È una vendetta studiata per screditare Bellita, colpevole di aver defraudato del successo Margherita, la moglie del regista. Cinta, umiliata e dispiaciuta per aver contribuito a infangare il nome di sua madre, decide di abbandonare per sempre le scene. José (Manuel Bandera), invece, vuole iniziare una battaglia legale per bloccare l’uscita del film.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 gennaio al 5 febbraio)

Carchano continua a rifiutarsi di far leggere l’intero copione a Cinta e le fa girare una scena dove deve litigare con una ballerina; decide invece di farlo leggere a José, ma appena questi lascia la stanza il regista strappa il manoscritto… Armando ha in serbo una bellissima sorpresa per Susana: organizza una cena romantica e le dichiara tutto il suo amore, ma l’arrivo inaspettato di Casilda mette in imbarazzo la sarta che fugge. Marcelina è preoccupata per quello stanno architettando Jacinto e Servante.

Le anticipazioni dal 7 al 12 febbraio

● Genoveva intima a Santiago di allontanare Marcia da Felipe.

● Susana si rifiuta di accompagnare Armando al ballo organizzato dal circolo e lui, amareggiato, pretende che lei faccia chiarezza sui sentimenti che prova. Susana allora decide di chiedere consiglio alle amiche.

● Felipe irrompe nella pensione dove Marcia vive con il marito e la scongiura di fuggire con lui, scatenando così le ire di Santiago. La reazione della ragazza spiazza l’avvocato.

● Casilda riceve in regalo dei vecchi vestiti di Susana.