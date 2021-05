“Una vita”, le anticipazioni: colpevole di innocenza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio al 4 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Valentina Ondei







Felipe Alvarez (Marc Parejo) è sempre innamorato di Marcia (Trisha Fernandez), accusata dell’omicidio di Ursula (Montse Alcoverro). L’uomo, certo della sua innocenza, prende le sue difese. L’arresto della ragazza ha lasciato gli abitanti del quartiere attoniti, ma tutte le prove sembrano inchiodare la giovane: il suo fazzoletto di fianco al cadavere, la mancanza di un alibi e una lettera scritta da Ursula prima della sua morte e indirizzata all’ispettore Mendez (David Garcia Intriago) in cui accusa Marcia del proprio assassinio. Felipe, ignaro che la mandante dell’omicidio sia Genoveva (Clara Garrido), sua futura moglie, e l’autore del delitto sia Israel (Aleix Melè), cerca di trovare un alibi per la ragazza. Intanto Israel, consumato dal senso di colpa nel vedere Marcia dietro le sbarre, si reca da Genoveva e le rivela che sulla pistola usata per l’omicidio ci sono anche le sue impronte, imponendole di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione. Ma la donna per tutta risposta commissionerà un altro omicidio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 maggio)

Arantxa, per non turbare la sua padrona che si è appena ripresa dalla malattia, si assume la colpa dell’assenza di Margarita. Ma Bellita sente una conversazione tra Josè e Mendez, così scopre che la sua amica è stata arrestata e chiede spiegazioni. Maite, nel vedere Camino e Ildefonso ridere e scherzare insieme, si ingelosisce e non riesce a nascondere all’amata il proprio astio nei confronti del suo giovane pretendente. Liberto fa di tutto per evitare che Rosina veda i quadri di Maite prima dell’inaugurazione.

Le anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno