“Una vita”, le anticipazioni: cosa non si fa per amore!

08 Gennaio 2021 | 15:08 di Valentina Ondei

La rottura tra Felipe (Marc Parejo) e Mauro (Gonzalo Trujillo) è ormai definitiva. L’avvocato addossa a lui la colpa per il ferimento di Marcia (Trisha Fernandez) durante il blitz a casa di Andrade (Alvaro Bàguena). La giovane ora è in ospedale e le sue condizioni sono disperate: il proiettile che l’ha colpita è incastrato vicino alla colonna vertebrale e i medici non se la sentono di intervenire. Felipe è disperato e si aggrappa con tutte le forze all’unica persona che ora lo conforta con parole di speranza: Genoveva (Clara Garrido). La Salmeron, dopo avergli prestato il denaro per liberare Marcia, è sempre rimasta al suo fianco. Quando apprende che in città nessuno è in grado di operare la ex domestica, contatta addirittura un luminare di Barcellona che dichiara di poter procedere con l’intervento. Marcia, però, non è in grado di viaggiare e quindi Genoveva convince il medico a venire da lei: per lei ogni strada per riconquistare l’avvocato è da percorrere, anche se questo significa salvare la vita alla sua “rivale” nel cuore di Felipe.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 gennaio)

Andrade scopre la vera identità di Felipe e allora Mauro si precipita in casa sua con la polizia per salvare l’amico e arrestare il trafficante di donne. Marcia viene ferita gravemente durante il blitz della polizia. Armando Caballero, un ex diplomatico, arriva nel quartiere e conquista i vicini con i suoi aneddoti e i racconti sulle sue tante conoscenze. Servante ha paura di volare e quindi finge di essersi fatto male a un piede per evitare il dirigibile. Susana è depressa e Rosina, per aiutarla, la sprona a iscriversi a un concorso di pittura.

Le anticipazioni dall’11 al 15 gennaio

● Susana confessa a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso è in realtà di suo figlio Leandro.

● Emilio si insospettisce quando Alfonso Carchano chiede un compenso a Canino e Cinta per girare un provino. In realtà quando il produttore scopre che una delle due ragazze è figlia di Bellita avrà ben altre mire.

● Rosina intuisce che tra Susana e Don Armando c’è una buona intesa, così decide di organizzare un incontro al ristorante di Felicia. E la sarta in effetti rimane molto colpita dalla simpatia dell’uomo.