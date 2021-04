“Una vita”, le anticipazioni: cosa succede tra Camino e Maite?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 15.15) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Camino (Aria Bedmar) sembra aver trovato in Maite (Ylenia Baglietto) un punto di riferimento. Se prima le sue giornate sembravano grigie, ora si sono colorate come i dipinti dell’amica. Con lei sembra non avere segreti, tanto da confessarle la violenza subìta in passato e da decidere di posare nuda per i suoi quadri. Camino è affascinata anche dalle idee progressiste della pittrice, tanto che inizia anche a interessarsi di politica. Tutto questo però non piace a Felicia (Susana Sotelo), che cerca di osteggiare la nuova amicizia e minimizzare le doti artistiche della figlia. Al contrario, Maite trova che l’allieva abbia un tale talento da esortarla a iscriversi a una scuola d’arte e ad aprire la sua mente a nuovi orizzonti, soprattutto in fatto d’amore. La figlia di Felicia comincerà ad essere confusa sui sentimenti che prova per la pittrice e inizierà a sentire qualche cosa di più profondo. Quando Maite mostrerà alla giovane un dipinto che la raffigura, Camino avrà una reazione inaspettata e forte che stupirà la pittrice.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 marzo al 2 aprile)

Genoveva avvisa Felipe che l’assassino di Samuel è tornato in città e l’uomo decide di intervenire per proteggere la fidanzata. Cinta annuncia alla famiglia che ha ottenuto una parte in uno spettacolo; se il lavoro riesce a gratificarla, non si può però dire altrettanto dell’amore. Maite suggerisce a Camino un modo per riguadagnare la fiducia e i favori di mamma Felicia, e in effetti la ristoratrice rimane molto colpita da un gesto della figlia. Ursula cerca in ogni modo di minare la fiducia che Felipe ripone nella sua fidanzata.

Le anticipazioni dal 3 al 9 aprile