“Una vita”, le anticipazioni: da che parte sta Natalia?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 16.00) Valentina Ondei







Chi semina vento raccoglie tempesta: è quel che sta succedendo ai fratelli Quesada, e in particolare a Natalia (Astrid Janer), che sembra davvero in pericolo. Da quando ha messo piede in città, sì è inimicata molti abitanti della Calle. Tra essi c’è sicuramente Marcos (Marcial Alvarez). Il loro ultimo incontro è stato ad altissima tensione: la Quesada lo ha accusato di aver approfittato di lei quando era ragazzina, mentre Bacigalupe vuole vederla morta, convinto che sia responsabile della morte di sua moglie. Non paga, in combutta con Genoveva (Clara Garrido) Natalia corteggia Felipe (Marc Parejo). L’avvocato apprezza queste attenzioni e le dà un appuntamento per cena. Mentre va all’incontro, però, Natalia viene aggredita: fortunatamente arriva Alvarez che mette in fuga il losco individuo e scongiura il peggio. Felipe ora è determinato a indagare a fondo sulla faccenda e si mostra molto vicino a Natalia. Aurelio (Carlos De Austria) inizia a sospettare che la sorella sia veramente interessata all’avvocato e avvisa Genoveva. Come reagirà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 aprile)

Daniela va in cantina per indagare su Roberto ma è colta sul fatto proprio dal titolare del ristorante. Marcos scopre che Aurelio e Genoveva lo hanno estromesso dal controllo della società e minaccia di morte i Quesada e si scontra con la Salmeron. Convinta che il venditore di mandorle Martinez sia il fantasma del suo defunto marito, Casilda si confida con Rosina. Sabina intima a Daniela di stare lontana da suo marito. Ignacio porta zio José sulla “cattiva strada”, con gran rabbia di Bellita che non li vuole compagni di bisboccia.

Le anticipazioni dal 16 al 22 aprile