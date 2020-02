“Una vita”, le anticipazioni: dalla gioia al dramma

28 Febbraio 2020 | 14:15 di Valentina Ondei

La gravidanza di Trini (Anita del Rey) sta giungendo al termine e tutti aspettano con trepidazione la bella notizia della nascita. Purtroppo la signora Palacios soffre di continui sbalzi di pressione e il medico che l’ha in cura è così preoccupato da volerla ricoverare per intervenire con un parto cesareo. A questa notizia Ramon (Juanma Navas), il marito di Trini, non si dà pace: teme per la sorte della moglie. La tensione si fa altissima, ma la coraggiosa Trini affronta l’intervento con grande determinazione e dà alla luce una splendida bambina che viene chiamata Milagros. Tornata a casa dall’ospedale, Trini trova ad attenderla l’amica Celia (Ines Aldea), che si prodiga per aiutare in ogni modo lei e la neonata. Purtroppo le condizioni di Trini peggiorano e le crisi si intensificano. Ramon non perde tempo e chiama il medico. Questi spiega che solo un farmaco somministrato tempestivamente a ogni crisi potrà salvarle la vita. Purtroppo quando Trini, rimasta sola con Celia, si sente ancora una volta male, l’intervento dell’amica forse non è solerte quanto servirebbe.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 28 febbraio)

Felipe è furioso perché Celia ha perso il bambino e incolpa Trini, mentre la stessa Celia sembra non portare rancore nei confronti dell’amica. Trini, dal canto suo, ha un malore e il medico che la visita le consiglia riposo assoluto. Ursula è accusata dell’omicidio di frate Guillermo e tutto sembra contro di lei. Solo don Telmo la crede innocente… Ma il sacerdote vive un momento di turbamento e decide di abbandonare la veste e “dichiararlo al mondo” proprio nel giorno delle nozze di Lucia e Samuel. Ma all’altare Lucia dice “no”.

Le anticipazioni dal 1° al 6 marzo

● Telmo e Lucia decidono di non rendere pubblica la loro relazione e si prodigano per scoprire la verità sulla morte di frate Guillermo e scagionare Ursula arrestata ingiustamente.

● Samuel, “abbandonato” all’altare da Lucia, va da Felipe Alvarez e lo mette alle strette: vuole che obblighi Lucia a riprendere il fidanzamento.

● Iñigo scopre che Borras sfrutta i pugili che lavorano per lui e così decide di liberare Tito da questo “aguzzino”.

● Agustina fa una rivelazione che potrebbe cambiare le sorti di donna Ursula.