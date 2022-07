“Una vita”, le anticipazioni: David e Valeria divisi dal destino

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

David (Aleix Rengel Meca) è così innamorato di Valeria (Roser Tapias) che non riesce più a soffocare i sentimenti che prova per la donna. All’ennesimo rifiuto ricevuto da Valeria, però, decide che è finalmente giunto il momento di lasciare il suo incarico e partire. Peccato che Aurelio (Carlos de Austria) non prenda affatto bene la notizia, e anzi consideri questo progetto come un vero tradimento, quindi minaccia Exposito di fargliela pagare. Nel frattempo Genoveva (Clara Garrido), che ormai è al corrente di tutta la situazione, va da Valeria per rivelarle che Quesada le ha sempre mentito su suo marito: in realtà, spiega, lui non sa assolutamente dove si trovi il chimico… La giovane è infuriata e pretende un confronto con il marito della Salmeron, ma quando i due si trovano faccia a faccia Aurelio tenta di violentarla, e solo l’intervento di David scongiura il peggio. Mentre Valeria accusa Exposito di essere stato al soldo di Quesada, Genoveva gli consiglia di lasciare la città, ma David vuole un ennesimo chiarimento con la donna che ama. Questo chiarimento porterà delle conseguenze inaspettate.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 luglio)

Valeria sa che David la ama e in fondo al cuore ricambia il suo sentimento, ma non vuole tradire il marito. Il corteggiamento di Guillermo è sempre più serrato, ma Azucena non è convinta; quando però capisce che Claudia ha delle mire su di lui viene presa da un attacco di gelosia. Felipe pensa che uscire con gli amici a pranzo sia una buona occasione per riallacciare i rapporti, ma non si sente a suo agio. Quando David rifiuta l’accordo offerto da Genoveva, la Salmeron non esita a minacciarlo.

Le anticipazioni dal 16 al 22 luglio