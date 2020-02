“Una vita”, le anticipazioni: due mamme per amiche – Dal 16 al 21 febbraio 2020

14 Febbraio 2020 | 14:05 di Valentina Ondei

Da quando ha scoperto di aspettare un bambino, Celia (Ines Aldea) è al settimo cielo. In passato aveva avuto esperienze drammatiche e non era mai riuscita a esaudire il sogno di diventare madre. Questo desiderio l’aveva portata a un passo dalla follia… Solo l’amore di Felipe (Marc Parejo) e l’adozione del piccolo Tano avevano lenito il suo dolore. Per lei, quindi, questa maternità è vitale. Il momento, poi, è ancora più magico perché Celia può condividere questa grandissima emozione con Trini (Anita del Rey), la sua amica più cara. Anche la moglie di Ramon Palacios (Juanma Navas) è in attesa del primo figlio e quindi è raggiante per Celia: le due donne sembrano essere inseparabili. Quando Trini, sola in casa, ha un terribile mal di testa, Celia non ha un attimo di esitazione nel venirle in aiuto accettando di attraversare la città per recuperarle una particolare medicina. Questo viaggio, però, finirà per sconvolgere la vita di tutti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 14 febbraio)

Lucia accetta la proposta di matrimonio di Samuel. Espineira, dunque, vede sfumare il suo piano per portarle via l’eredità e dunque minaccia don Telmo: farà del male a Lucia e al suo padre spirituale se lui non la convincerà ad annullare il fidanzamento con Samuel. Don Telmo parla allora a frate Guillermo del ricatto di Espineira, ma gli chiede di non esporsi. Tito vince a sorpresa l’incontro di pugilato e Iñigo continua a mantenerlo. Lolita e Antonito si sposano; a festeggiarli ci sono anche Maria Luisa e Victor.

Le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio

● Susana riceve un telegramma allarmante da suo figlio Simon: il nipotino è in gravi condizioni di salute e rischia la vita. La sarta allora decide di fare un voto alla Madonna.

● Don Telmo si confida con frate Guillermo e questi gli consiglia di lasciare il sacerdozio se il suo amore per Lucia è sincero. Poi, al rientro da un viaggio, fa una scoperta terribile.

● Servante riceve una notizia devastante da Cuba.

● Lucia, visto il clima cupo intorno a sé, vorrebbe rimandare le nozze, ma Samuel è irremovibile.