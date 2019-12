“Una vita”, le anticipazioni: e adesso come ne usciamo?

13 Dicembre 2019 | 14:15 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez) non si rendono conto che le apparenze a volte ingannano… E per questo motivo le due amiche si ritrovano in un brutto guaio. La loro colpa è aver accettato una proposta di Venancio (Pedro Rebolla). All’insaputa di tutti, infatti, hanno partecipato ad alcune lezioni di pittura molto particolari. Il giovane Alexis (Oscar Ortega), il soggetto da dipingere, posava infatti completamente nudo. Durante una lezione il ragazzo si sentito male ed è morto. E le due sono scappate lasciandolo lì. Venancio, così, inizia a ricattarle spiegando che i genitori del ragazzo vogliono 10 mila pesetas per mantenere il silenzio sulla vicenda. Rosina decide di prelevare dal fondo che ha in comune con Ramon Palacios (Juamna Navas) la metà della somma e la consegna a Venancio. Ma quando le donne vedono una locandina che ritrae il defunto Alexis protagonista in uno spettacolo, iniziano a sospettare di essere state ingannate. Decidono di recarsi nel locale dove si svolge la serata per smascherarlo. Non sanno, però, che Ramon ha scoperto dell’ammanco.



Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 13 dicembre)

Susana e Rosina decidono di iscriversi a un corso di pittura molto particolare. Le due amiche, però, finiscono per ritrovarsi in un guaio. Don Telmo si prodiga per gli sfollati causati dall’alluvione che ha travolto El Hoyo e accoglie tutti i malati in canonica prima che si diffondano malattie. Lucia è colpita dall’omelia di don Telmo e decide di chiedere alla banca un importante anticipo sulla sua eredità per aiutare gli sfollati. Facendo così intacca considerevolmente il suo patrimonio. Alday accusa il colpo.

Le anticipazioni dal 15 al 20 dicembre

● Lucia e don Telmo hanno finito il loro lavoro insieme e sembrano dispiaciuti di non poter passare ancora del tempo insieme, nonostante il parroco abbia un accordo con Espinera per distruggere la reputazione della cugina di Celia.

● Carmen è molto preoccupata per suo figlio: pare che sia su una brutta strada.

● Samuel ha un duro confronto con don Telmo. I due vengono alle mani e sarà Ursula a dividerli.

● Alday parte con Lucia per un viaggio pieno di imprevisti. Felipe e Celia sono molto preoccupati.