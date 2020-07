“Una vita”, le anticipazioni: è bastato uno sguardo…

18 Luglio 2020 | 10:15 di Valentina Ondei

Emilio (José Pastor) è sempre stato attratto da Cinta (Aroa Rodriguez). Fin dal primo giorno in cui la ragazza è arrivata a Calle Acacias il figlio di Felicia (Susana Sotelo) non ha mai smesso di pensare a lei. Al contrario la giovane aveva ben altre idee per la testa, calcare le scene e intraprendere la carriera teatrale. Ma le cose sono cambiate. Da quando Emilio è intervenuto in difesa della ragazza che stava per essere molestata da Victoriano (Cesar Cambeiro), un agente che le aveva promesso un ingaggio, Cinta non fa che pensare a lui. Emilio, mosso dal desiderio di rivedere l’amata, convince la madre a organizzare delle serate danzanti nel loro ristorante ma Bellita (Maria Gracia), dopo l’ennesima bugia raccontata dalla figlia, decide di punirla chiudendola in casa. Cinta determinata a incontrare Emilio riesce a convincere la madre a lasciarla uscire. I due ragazzi sono al loro primo ballo quando, un piccolo incidente, costringe la giovane a tornare a casa. Ma Emilio non la lascerà sola un attimo e proprio questo ballo sarà galeotto...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 luglio)

Antonito riceve una lettera dal Ministero della guerra che lo richiama alle armi: suo padre cerca in ogni modo di evitargli il militare e si finge invalido. Carmen si sente trascurata e litiga con Ramon. Così l’uomo le scrive una lettera d’amore chiedendo di pazientare e promette di rendere pubblica la loro relazione. Emilio tiene d’occhio Cinta che ha deciso di assumere Victoriano come agente. Il ragazzo però scopre che è lo stesso uomo che sta spacciando banconote false nel suo ristorante. Quindi mette in guardia la ragazza.



Le anticipazioni dal 18 al 24 luglio

● Felipe ha dei sospetti sulla relazione tra Genoveva e Alfredo.

● Marcelina, dopo aver preso un colpo in testa, sembra aver perso il senno e inveisce contro la chiesa. Poi confessa di aver rubato la cassetta delle offerte.

● Antonito cerca con ogni mezzo di evitare la chiamata alle armi arrivando a digiunare e a corrompere un generale per evitare di andare in Africa. Ma sarà solo grazie all’intervento di Carmen che il giovane verrà esonerato.

● Felicia offre un lavoro a Ursula come lavapiatti.