“Una vita”, le anticipazioni: ecco la verità su Santiago

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 maggio su Canale 5







Marcia (Trisha Fernandez) vuole scoprire la vera identità di suo “marito”, perché è convinta che sia un impostore, quindi non perde occasione per fare il terzo grado a Santiago (Aleix Melé) e ricordargli momenti del loro passato insieme… Finora lo scagnozzo di Andrade (Alvaro Baguena) è riuscito a tenerle testa, ma i sentimenti che prova lo fanno vacillare. Nel frattempo Andrade capisce di essere con le spalle al muro: le testimonianze di Felipe (Marc Parejo) e Marcia lo inchiodano, e Genoveva (Clara Garrido) non ha fatto nulla per aiutarlo. Decide così di chiedere aiuto a Ursula (Montserrat Alcoverro) per annientare Marcia e la Salmeron. In cambio le rivela non solo che il vero marito della Sampajo è morto, ma che la sua ex padrona è all’oscuro di questa informazione. Ursula va subito da Genoveva e le racconta l’imbroglio di Andrade, poi minaccia di raccontare tutto a Marcia e Felipe. Santiago intanto prega Marcia di partire con lui per Cuba, ma lei rifiuta: così cede e svela la sua vera identità.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 aprile)

Maite ha deciso di lasciare la città per evitare di far soffrire Camino, ma la ragazza la raggiunge nel suo studio e chiede spiegazioni. La passione ha il sopravvento e così la pittrice decide di rimandare la partenza. Marcia va in carcere a far visita al marito, Andrade la intercetta e minaccia ritorsioni se deciderà di testimoniare contro di lui. Felicia cerca dei pretendenti da presentare alla figlia. Felipe organizza una cena romantica e chiede a Genoveva di sposarlo, ma la risposta della donna è inaspettata

Le anticipazioni dall’1 al 7 maggio