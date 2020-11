“Una vita”, le anticipazioni: Emilio è a un passo dalla prigione

06 Novembre 2020 | 15:07 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



La pazienza di Ledesma (Carlos Kamiowsky), il padre di Angelines (Sara Sierra), promessa sposa di Emilio (José Pastor), ha un limite. Quando vede per l’ennesima volta il giovane in atteggiamenti affettuosi con Cinta (Aroa Rodriguez), l’uomo perde definitivamente le staffe. Fuori controllo, finisce per insultare la giovane e, per tutta risposta, Emilio gli sferra un pugno in pieno volto. È un guaio che si aggiunge agli altri guai di Emilio: ha fatto di tutto, infatti, per evitare che Angelines si innamorasse di lui, ma anche il piano di fidanzarla con un suo amico è fallito miseramente. Ora il giovane non ha molta scelta, o accetta il ricatto del vecchio fattore e sposa sua figlia oppure dovrà passare i suoi giorni in carcere… Ledesma però ha già deciso per lui e infatti si reca da Felicia (Susana Soleto) per comunicarle che andrà a denunciare suo figlio per l’omicidio di Federico di cui lui fu testimone. Per Emilio, insomma, si stanno per aprire le porte del carcere, ma Felicia non può permetterlo. Quindi raccoglie tutto il denaro che ha e sprona il suo ragazzo a fuggire in Argentina prima dell’arrivo delle guardie. Cinta deciderà di seguirlo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 6 novembre)

Genoveva vuole lasciare la città e dunque anche Ursula pensa di trasferirsi a Toledo… Ma non prima di aver minacciato ancora una volta la povera Marcia. Emilio e Cinta decidono di presentare un giovane a Angelines, sperando che tra i due scocchi la scintilla, ma il piano fallisce. Felipe decide di assumere di nuovo Augustina, perché non vuole che la sua futura moglie Marcia lavori al suo servizio. Ledesma corteggia Felicia e lei ovviamente non apprezza. Fabiana è preoccupata: nella pensione ricominciano le perdite d’acqua.

Le anticipazioni dal 7 al 13 novembre

● Antoñito teme che l’atteggiamento scostante di Lolita possa compromettere la convivenza con suo padre e Carmen. Le due donne non riescono proprio ad andare d’accordo…

● Genoveva è determinata a riconquistare Felipe e cerca di guadagnarsi la fiducia dei vicini, mentre Ursula si dovrà occupare di far “sparire” Marcia.

● Felipe organizza una festa per ufficializzare la sua relazione con la fidanzata.

● Marcia ha un attacco di panico quando vede un sigaro sul davanzale della finestra.