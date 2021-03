“Una vita”, le anticipazioni: Emilio scalpita, Cinta lo frena

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 26 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Il romanticismo non sembra essere il punto forte del giovane e focoso Emilio (José Pastor): non perde occasione per ricordare a Cinta (Aroa Rodriguez) quanto sarà meravigliosa la loro prima notte di nozze. La ragazza è innamorata di lui, ma queste continue allusioni alla loro luna di miele non le apprezza: è convinta che Emilia voglia portarla all’altare solo per placare i suoi bollenti spiriti. Tutto questo innesca una piccola crisi e qualunque cosa sembra irritare la figlia di Bellita (Maria Gracia). I battibecchi sono continui e il culmine viene raggiunto quando Maite (Ylenia Baglietto) va al ristorante per organizzare una cena. A Cinta non sfuggono le attenzioni di Emilio per la cliente: il proprietario del XX Secolo cerca in ogni modo di calmarla, ma ottiene l’effetto contrario. Non sapendo più come fare, Emilio si confida con Antoñito (Alvaro Quintana) che gli propone due vie d’uscita. La prima: avere tanta pazienza e sopportare in silenzio; la seconda: ricordare a Cinta quanto la ami e parlare di matrimonio. Quale strada sceglierà Emilio?

Felicia non è contenta della nuova passione della figlia Camino per la pittura, mentre la ragazza è davvero entusiasta e, affascinata da Maite, inizia a fare discorsi progressisti e va con lei a visitare un museo. Bellita organizza un concerto di beneficenza in favore di Margherita. Quando Margherita lo scopre, però, avrà una reazione inaspettata. Santiago è sempre più innamorato di Marcia e propone alla donna di lasciare la città, ma prima vuole procurarsi altro denaro e quindi lo chiede a Genoveva.

