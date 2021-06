“Una vita”, le anticipazioni: Felicia affronta Camino e Maite

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 giugno su Canale 5 (sab. ore 15.10, dom. ore 14.20, da lun. a ven. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.20) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Il peggiore incubo di Felicia (Susana Soleto) sta prendendo forma. Da tempo la madre di Camino (Aria Bedmar) sospetta che tra la figlia e l’eccentrica Maite (Ylenia Baglietto) ci sia un legame particolare, che va ben oltre una normale amicizia. Quando però Ildefonso (Cisco Lara), pretendente della giovane Pasamar, decide di fare un passo indietro, Felicia s’infuria e incolpa la pittrice di aver soggiogato sua figlia. Disperata, si confida poi con Liberto (George Pobes) che non solo conferma i suoi sospetti ma ammette di aver visto le due baciarsi. La rabbia di Felicia a questo punto è incontenibile. Prima affronta la figlia scagliandosi contro di lei; poi, non paga, va all’atelier dell’artista, e qui il confronto tra le due donne è perfino più drammatico. Felicia arriva addirittura a minacciare di morte Maite se dovesse ancora avvicinarsi alla sua famiglia. Camino però non rinuncerà facilmente all’amore della sua vita. Felicia, dunque, metterà in atto le sue minacce per salvare l’onore della figlia?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 18 giugno)

Prima di morire Ursula ha spedito ad alcuni abitanti del quartiere delle lettere nelle quali fa pesanti rivelazioni. Quando giungono a destinazione, queste missive creano non poco scompiglio. Rosina, per esempio, scopre da una lettera che il marito l’ha tradita e lo affronta. Julio rivela a José di essere suo figlio; i due decidono di non fare parola di questa cosa con nessuno: solo Emilio è ha conoscenza del loro segreto. Ildefonso sfida Antoñito a duello. Lolita ha un malore e viene portata d’urgenza in ospedale.

Le anticipazioni dal 19 al 25 giugno