“Una vita”, le anticipazioni: Felipe è furioso, Genoveva è libera

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 settembre all’1 ottobre su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Assolta per non aver commesso il fatto: questo verdetto sancisce la fine del complicato processo che ha visto imputata Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Felipe (Marc Parejo) ha combattuto come un leone per vedere l’assassina di Marcia (Trisha Fernandez) dietro le sbarre e la sentenza è una doccia fredda. Genoveva è sfuggita ancora una volta alla giustizia grazie a Velasco (Alejandro Carro), che ha smontato ogni accusa. Felipe e Mendez (David Garcia), però, non vogliono darsi per vinti. L’avvocato dice agli amici Ramon (Juanma Navas) e Liberto (Jorge Pobes) che farà ricorso; l’ispettore indaga e si convince che Velasco ricatti Laura (Agnès Llobet) per un antico fatto di sangue e che, insieme a Genoveva, l’abbia obbligata a testimoniare il falso. Dopo il verdetto Genoveva si mostra comunque magnanima col marito: annuncia di aver ritirato la denuncia contro di lui e di non volersi opporre all’annullamento del matrimonio. In seguito assicura a Velasco di non avere più “mire” sull’ex marito e lo bacia. Dirà la verità?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 24 settembre)

Bellita lascia José e va alla stazione: così inizia il viaggio che la porterà in Argentina da sua figlia… José, pentito di essersi opposto al progetto della moglie, cerca di raggiungerla al treno, ma non ne trova traccia. Al processo Laura ritira le accuse contro Genoveva e punta il dito contro Felipe, dicendo che ha approfittato di lei ed è un uomo violento; Felipe, infuriato per la piega che sta prendendo il processo, incontra la cameriera e se la prende con lei. Ramon e Antoñito presentano i programmi dei loro partiti ai soci del circolo.

Le anticipazioni dal 26 settembre all’1 ottobre