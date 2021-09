“Una vita”, le anticipazioni: Felipe, io ti rovinerò!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 settembre su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







Tra Genoveva (Clara Garrido) e Felipe (Marc Parejo) è guerra aperta. Scarcerata in attesa del processo per l’omicidio di Marcia (Trisha Fernandez), Genoveva è determinata a vendicarsi di lui. Così, mentre l’avvocato difensore Velasco (Alejandro Fernandez) studia le carte per smontare le accuse contro di lei, la Salmeron inizia a ordire un piano per rovinare la vita di suo marito. Per raggiungere l’obiettivo costringe la domestica Laura (Agnès Llobet) a incastrare Felipe accusandolo di aver abusato di lei, poi lo scredita in pubblico; non contenta, decide di falsificare scrittura e firma della defunta Sampaio e inviargli alcune lettere cariche di odio nei suoi confronti (ma Felipe capisce rapidamente chi è la vera autrice…). Infine lo denuncia per abbandono del tetto coniugale. Insomma, lo scontro tra i due è inevitabile, e Felipe è così furioso da mettere per un attimo le mani al collo della moglie. Poi, però, finalmente riceve una buona notizia: Genoveva verrà processata. Ma Laura, testimone chiave dell’accusa, non si trova.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 agosto al 3 settembre)

Servante vuole sposare Fabiana solo per partecipare al concorso per il migliore albergo gestito da coniugi. Felipe, disperato per la perdita del figlio, ricomincia a bere e si risveglia nel letto con Laura; la domestica, poi, dice a Genoveva che l’avvocato ha abusato di lei. Armando presenta a tutti Jacques, un vecchio amico francese che si distingue subito per galanteria e savoir-faire. Ramon continua la sua campagna elettorale e riceve consensi da parte degli amici, ma Rosina vieta a Liberto di votarlo.

Le anticipazioni dal 4 al 10 settembre