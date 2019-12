“Una vita”, le anticipazioni: fidanzamento in sospeso

20 Dicembre 2019 | 14:15 di Valentina Ondei

Felipe (Marc Parejo) è furioso con Samuel (Juan Gareda) e Lucia (Alba Gutierrez). L’ingenua ragazza, infatti, ha accettato di andare fuori città con Alday per cercare un prezioso quadro, ignara del fatto che lui, con uno stratagemma, voleva farle passare la notte lontano da casa. Il diabolico giovane, sempre a caccia dell’eredità della ragazza, sapeva che il contrattempo avrebbe fatto esplodere i pettegolezzi e avrebbe scatenato le ire di don Telmo (Dani Tatay) e dell’avvocato, responsabile del futuro di Lucia. Il piano di Samuel nel frattempo va però avanti. Prima chiede a Felipe la mano di Lucia. Poi avvisa la domestica Carmen di organizzare un rinfresco. In questa occasione, davanti agli ospiti, si inginocchia ai piedi dell’“amata”, le porge un anello di fidanzamento e pronuncia la sua proposta di matrimonio… Celia (Ines Aldea), però, rovina i piani di Alday: si sente male durante la dichiarazione e questo genera il caos. Samuel resta senza risposta e Lucia avrà tempo per riflettere sulla proposta.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 20 dicembre)

Lucia e don Telmo hanno terminato il loro lavoro e sembrano dispiaciuti di non poter passare ancora del tempo insieme, nonostante il parroco abbia un accordo con Espinera per distruggere la reputazione della cugina di Celia. Carmen è molto preoccupata per suo figlio: pare che stia prendendo una brutta strada. Samuel ha un duro confronto con don Telmo e addirittura vengono alle mani, finché Ursula non li dividerà. Samuel poi parte con Lucia per un viaggio pieno di imprevisti che lascia Felipe e Celia preoccupati.

Le anticipazioni dal 21 al 27 dicembre

● Raul decide di lasciare Acacias per cercare lavoro e sua madre Carmen, seppure addolorata, si separa da lui.

● Servante esprime a Ramon il suo desiderio di voler partire per Cuba per raggiungere la moglie Paciencia.

● Lolita vuole spostare in avanti le sue nozze con Antonito per permettere a Celia di riprendersi dal malore.

● Rosina chiede scusa a Ramon per aver sottratto il denaro dal conto che avevano in comune.

● Flora è felice per aver venduto una sua fotografia.