“Una vita”, le anticipazioni: forse sono schermaglie amorose

Tra Hortensia Rubio (Amaia Lizarralde) e Pascual Sacristan (Octavi Pujades) non è mai corso buon sangue. Nonostante la Rubio consideri l’imprenditore e la sua famiglia come appartenenti a un ceto inferiore, ha comunque un motto di rabbia quando l’uomo vieta a Guillermo (Julio Pena) di corteggiare sua figlia Azucena (Judith Fernandez). Pascual, appena arrivato in città, si è mostrato freddo nei confronti dei vicini, ma quando scopre che Liberto (Jorge Pobes) ha bisogno di un prestito, non esita ad aiutarlo. Nonostante questa sua disponibilità incida sull’opinione di Hortensia nei suoi confronti, sostanzialmente la signora continua a non volerci avere nulla a che fare. Liberto, invece, riconosce a Sacristan grandi doti manageriali e così gli chiede un’opinione sull’idea della cognata di piantare viti nella loro tenuta a Burgos. Tra i suoi possedimenti Pascual conta una piantagione di aranci, dunque conosce le difficoltà dei coltivatori, così, quando incontra Hortensia, manifesta le sue perplessità sul progetto. Riconosce, però, l’intraprendenza della donna… Che tra i due stia nascendo un nuovo sentimento? L’unico a capirlo sarà Liberto.

Consumata da sensi di colpa, Valeria non accetta la proposta di lasciare Acacias con David. Intanto Rodrigo è tenuto prigioniero da Genoveva che, in cambio della formula, gli promette che l’aiuterà a riconquistare la moglie. La tensione tra Dori e Felipe è palpabile, i due si baciano poi concordano nuove regole di convivenza. Lolita trova una valigetta piena di denaro e ne chiede ragione a Ramon; lui, però, è evasivo. Quando Claudia scopre che Guillermo è ancora innamorato di Azucena, la sua reazione è molto violenta.

