“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva è felice, ma Felipe…

Genoveva (Clara Garrido) è a un passo dal coronare il suo sogno. Dopo tante fatiche per conquistare Felipe (Marc Parejo) e allontanarlo da Marcia, la provvidenza finalmente sembra arrivare in suo aiuto. La donna, infatti, è raggiante da quando si è accorta di avere tutti i sintomi di una gravidanza. Ma il suo sorriso si spegne alla vista della reazione dell’avvocato, che non mostra lo stesso entusiasmo alla notizia della prossima paternità. Alvarez in cuor suo è ancora innamorato di Marcia (Trisha Fernandez), infatti, e quando scopre che la donna ha difficoltà economiche le procura, attraverso Liberto (Jorge Pobes), un colloquio di lavoro con un ambasciatore. La ex domestica capisce che è stato lui ad aiutarla e decide di ringraziarlo di persona. Così, mentre Genoveva aspetta dal medico gli esiti degli esami a conferma della sua gravidanza, Felipe confessa a Marcia di pensare a lei in ogni istante. Gli sguardi dei due innamorati scatenano la gelosia di Santiago (Aleix Melé) e questo avrà terribili conseguenze sulla vita dell’avvocato.

Marcia scopre una forte somma di denaro nascosta in un cassetto del marito; Santiago le confessa di aver scommesso, ma promette che starà lontano dalle bische. Cinta allontana Arantxa da casa con una scusa per restare sola con Emilio, ma la domestica rientra prima del previsto e li coglie in atteggiamenti intimi. Ursula ha un confronto con Santiago e rivela di sapere della sua complicità con Genoveva, poi gli propone di unirsi a lei contro la donna. Genoveva ha qualcosa di molto importante da dire a Felipe.

