“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva è in un brutto guaio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Genoveva (Clara Garrido) è in serio pericolo e potrebbe avere i giorni contati. Suo marito, infatti, ha deciso di eliminarla ma la sua morte dovrà essere lenta e, soprattutto, non destare sospetti. Il delicato compito viene affidato a Marcelo (Patxi Santamaria), il fedele maggiordomo di casa Quesada, che dovrà somministrarle ogni giorno una piccola dose di veleno. Aurelio (Carlos de Austria), infatti, ha tanto da recriminare alla moglie. Per prima cosa non può perdonarle di essere stata la mandante dell’omicidio di sua sorella e poi di averlo ricattato con delle foto che lo ritraggono mentre uccide la sua prima moglie. Foto che Genoveva tiene ben nascoste e che saranno divulgate nel caso le dovesse accadere qualche cosa. Per questo la morte della Salmeron deve assolutamente sembrare una malattia. Genoveva dopo poco ha i primi malori e il “premuroso” Marcelo le prepara un infuso. I due poi hanno un confronto e il maggiordomo le fa intendere che mal sopporta l’arroganza del suo padrone e per questo potrebbe diventare un suo alleato. Ma la scaltra e sospettosa Genoveva deciderà di fidarsi di lui?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 luglio)

Il confronto tra Valeria e David ha portato a dei risultati inaspettati: i due infatti vengono travolti dalla passione. L’infermiera Dori ammette di somministrare a Felipe un placebo per aiutarlo a disintossicarsi dai medicinali e l’avvocato dovrà fidarsi dei suoi metodi. Il figlio di Lolita è tornato in città, per questo la bottegaia è al settimo cielo ma Ramon non vuole vedere il nipote perché teme gli ricordi il defunto Antonito. Convinta che corteggi Claudia, Azucena fa una scenata di gelosia a Guillermo.

Le anticipazioni dal 23 al 29 luglio