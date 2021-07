“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva è senza scampo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 luglio su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







Genoveva (Clara Garrido) è una donna disperata, disposta a tutto pur di non perdere Felipe (Marc Parejo), l’uomo che ama perdutamente. Per riuscire a diventare sua moglie ha mentito, rubato e anche ucciso. Ma ora sembra che il suo castello di menzogne stia per crollarle addosso e distruggere tutto quello che ha costruito. Quando vede Marcia (Trisha Fernandez) parlare con suo marito, la donna capisce che per lei è la fine. E i fatti le danno ragione. Infatti Felipe dopo questo incontro incalza la moglie e le chiede di confessare la verità sulle circostante che hanno portato l’avvocato a separarsi dalla Sampaio. Genoveva, messa con le spalle al muro, non si dà però per vinta e decide di dare appuntamento alla ex domestica al Parco del Principe. Il confronto tra le due donne è straziante: la Salmeron implora Marcia di lasciare la città, le offre del denaro, la prega di uscire dalla sua vita. Marcia sembra però irremovibile. Non è per nulla disposta a rinunciare alla sua felicità. Adesso a Genoveva resta solo una cosa da fare: eliminare la sua rivale per sempre e far ricadere la colpa sul fuggitivo Israel (Aleix Melé).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 16 luglio)

Armando va a trovare in carcere sua nipote Maite. Malgrado condanni le sue azioni, è pronto ad aiutarla, mentre Susana scopre del suo arresto e ha un’accesa discussione con suo marito. Cinta ed Emilio annunciano ai genitori della ragazza di avere deciso di sposarsi. Bellita è sempre più sospettosa del rapporto che si è creato tra suo marito e Julio, poi ascolta una conversazione tra Julio e Alodia e rimane molto colpita. Camino raggiunge don Armando e gli dice che Maite è stata picchiata da alcune detenute.

Le anticipazioni dal 17 al 23 luglio