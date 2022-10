“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva, io sono tua figlia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 ottobre su Canale 5 (sab. ore 15, da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Genoveva (Clara Garrido) riceve un colpo “a tradimento”. In punto di morte una zia tradisce una promessa fatta alla perfida Salmeron e svela un segreto legato al suo passato. Quando Genoveva lo scopre, viene presa dalla disperazione e cerca di togliersi la vita. Ma forse non tutti i mali vengono per nuocere… Qualche giorno dopo, infatti, bussa alla sua porta una giovane che si presenta dicendo di chiamarsi Salmeron. Il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) è molto sospettoso, ma la fa entrare. Appena la ragazza pronuncia il suo nome, Genoveva ha un sussulto. Non riesce a credere a ciò che vede: la persona di fronte a lei è Gabriela (Lidya Pavón), la figlia che aveva abbandonato alla nascita e che è cresciuta a casa della zia. Gabriela si mostra affabile e sinceramente emozionata; Genoveva, invece, si vergogna di averla abbandonata e le chiede perdono per tutto il male che le ha fatto. Gabriela dice di comprenderla e allora le due si lasciano andare a un lungo abbraccio. Marcelo, invece, rimane perplesso e ne parla con Luzdivina (Noelia Marló)…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 ottobre)

Rodrigo finalmente riesce ad attuare la sua vendetta su Rodrigo: lo attira in laboratorio, lo narcotizza e infine lo espone al suo letale gas nervino… È arrivata la fine di Quesada? Marcelo scopre fotografie di una neonata in un album che Genoveva custodisce in un cassetto. Arrivata al rifugio dove Fidel tiene prigioniero David, Lolita fa una scoperta sconvolgente e ha un malore. Quando Dori gli confessa il vero motivo per cui si è avvicinata a lui, Felipe si infuria. La passione travolge Pascual e Hortensia.

Le anticipazioni dal 22 al 28 ottobre