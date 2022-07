“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva, io ti ucciderò!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all’8 luglio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Valeria (Roser Tapias) è prostrata, perché da tempo non riceve missive da suo marito Rodrigo e teme di non rivederlo più. Aurelio Quesada (Carlos de Austria) ha tutto l’interesse a far sì che la donna continui a fidarsi di lui, quindi le rivolge molte attenzioni. Forse troppe, anzi, perché scatena l’ira di Genoveva (Clara Garrido) che quindi continua a interferire nei suoi affari. Aurelio, però, continua a perseguire l’unico obiettivo di placare l’animo di Valeria, e perciò chiede al fedele maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) di scrivere alla donna una lettera fingendo che venga da suo marito. Mentre questi è all’opera, salta la luce e Genoveva ruba una delle lettere di “Rodrigo”. Avvisato del furto da Marcelo, Quesada va su tutte le furie e decide di chiudere i conti con la moglie: deve farle pagare anche il fatto di essere stata la mandante dell’omicidio di Natalia (Astrid Janer), come ha scoperto. Quindi la minaccia con una pistola ed è pronto a porre fine alla sua vita. Ma come sempre la diabolica Genoveva ha un asso nella manica…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 giugno all’1 luglio)

In casa Rubio le tensioni sono all’ordine del giorno perché Rosina e Hortensia si rifiutano di vendere la tenuta di famiglia. Il cappellano del carcere dice ad Aurelio Quesada che ha importanti informazioni sugli ultimi attimi di vita di Natalia; quando l’uomo scopre la verità sulla morte di sua sorella rimane sconvolto. Luis, intanto, cerca di acquistare i negozi della calle. Gli abitanti del quartiere non credono ai loro occhi quando vedono Felilpe passeggiare nella via: l’avvocato ha deciso finalmente di uscire di casa!

Le anticipazioni dal 2 all’8 luglio