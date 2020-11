“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva ordina e Ursula esegue

13 Novembre 2020 | 15:54 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Genoveva (Clara Garrido) ha deciso di non lasciare la città. Accecata dalla gelosia, non sopporta l’idea che Marcia (Trisha Fernandez), un’umile domestica e per di più di colore, possa prendere il suo posto nel cuore di Felipe (Marc Parejo). L’avvocato, invece, è al settimo cielo e a breve, con una grande festa, annuncerà a tutti gli amici il sentimento che lo lega alla giovane brasiliana. Tra questi amici c’è perfino l’ispettore Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo), tornato a sorpresa in città dopo la morte della moglie… Genoveva naturalmente non può accettare la situazione e quindi ordina alla perfida Ursula (Montse Alcoverro) di liberarsi della domestica. Marcia, dal canto suo, non riesce a godersi il momento di gioia: è convinta che qualcuno la stia spiando e i ricordi del passato da schiava la tormentano anche nel giorno della festa, tanto che temporeggia nel suo alloggio in soffitta. Ursula, determinata a portare a termine il compito ricevuto dalla sua padrona, ha incaricato un uomo di rapire Marcia e il delitto si compie mentre la ragazza va dalla soffitta al rinfresco in suo onore. Marcia non arriverà mai da Felipe e l’ispettore San Emeterio dovrà iniziare una difficile indagine.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 13 novembre)

Antoñito teme che l’atteggiamento scostante di Lolita possa compromettere la convivenza con suo padre e Carmen: le due donne non vanno proprio d’accordo… Genoveva è determinata a riconquistare Felipe e cerca di guadagnarsi la fiducia dei vicini, mentre Ursula si dovrà occupare di far sparire Marcia. Felipe decide di riassumere la sua vecchia domestica e organizza una festa per ufficializzare la sua nuova relazione, ma l’amata Marcia ha un attacco di panico quando vede sul davanzale della finestra un sigaro.

Le anticipazioni dal 15 al 20 novembre

● Genoveva cerca di riconquistare la fiducia di Felipe e vorrebbe partecipare alla sua festa di fidanzamento.

● Carmen è esasperata. Lolita, infatti, è molto critica nei suoi confronti nonostante la donna faccia di tutto per essere disponibile.

● Emilio sta per lasciare la città e presto Cinta lo raggiungerà: grazie a José, infatti, il giovane potrà contare su un lavoro in Argentina come cameriere.

● Camino si preoccupa molto quando sente che Felicia fa una strana telefonata a Ledesma.