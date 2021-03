“Una vita”, le anticipazioni: Genoveva sta incastrando Felipe

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 12 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Felipe (Marc Parejo) non sa che Genoveva (Clara Garrido) trama alle sue spalle e si è alleata con Santiago (Aleix Melé) per allontanare Marcia (Trisha Fernandez) da lui. L’avvocato, dunque, cerca in ogni modo di rifarsi una vita e, nonostante il suo cuore appartenga ancora a Marcia, capisce di averla persa per sempre e cerca di accettare il fatto che la giovane voglia salvare il suo matrimonio. Così si avvicina sempre di più a Genoveva, ben pronta ad accoglierlo. Santiago, dal canto suo, fa di tutto perché il piano architettato con la complice funzioni: con l’aiuto di Emilio (José Pastor) organizza perfino una sorpresa alla sua sposa dedicandole una serenata. Felipe assiste da lontano alla cosa, non riesce a trattenere la gelosia e sfoga la sua rabbia su Genoveva. La donna capisce che è giunto il momento di stringere i tempi e di rendere pubblica la sua relazione con lui. Durante il rinfresco per il loro fidanzamento, però, irrompe Ursula (Montserrat Alcoverro): è in completo delirio, scambia Genoveva per sua figlia e la minaccia con un coltello. Il fidanzamento è saltato o solo rimandato?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 febbraio al 5 marzo)

Ursula è convinta di aver visto Cayetana e avvisa subito Genoveva del pericolo, poi però fa una scoperta. Marcia, sconvolta dopo aver visto il bacio tra Felipe e Genoveva, ha una crisi respiratoria, ma non fa nulla per salvarsi; quando sta per esalare l’ultimo respiro qualcuno la soccorre. Bellita sospetta che il marito le nasconda qualcosa e si convince che frequenti un’altra donna. Mentre Marcelina è fuori città Servante si occupa del chiosco di fiori, ma iniziano i guai. In città arriva Maite, la nipote di Alfredo.

Le anticipazioni dal 7 al 12 marzo