“Una vita”, le anticipazioni: gioventù bruciata

15 Novembre 2019 | 14:10 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Raul Andarde (Santos Mallagray) è alla ricerca di sua madre, una certa signora Asensio, ma nel quartiere di Acacias nessuno la conosce. Sfinito, senza un soldo, il ragazzo vive di espedienti fino a quando si imbatte in Cesareo (Cesar Vea). Il vigilante decide di tenere d’occhio il giovane e presto lo trova con le mani nel sacco… Mentre Raul viene portato in commissariato arriva Carmen (Maria Blanco). La domestica riconosce in lui suo figlio e intercede affinché non finisca in prigione. Il ragazzo scopre così che sua madre, una volta ricca e rispettata da tutti, è diventata una sguattera al servizio di Alday (Juan Gareda). Raul sembra prendere sempre di più una brutta piega nonostante le attenzioni di sua madre che per toglierlo dalla strada gli propone di lavorare con Servante. Il ragazzo, però, disprezza quella vita fatta di rinunce e di fatiche, e così Carmen si vede costretta a raccontargli tutta la verità e a spiegargli che è dovuta fuggire da suo padre, un uomo violento e senza scrupoli. Spera che questa rivelazione possa fare breccia nel cuore del ragazzo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 novembre)

Susana sembra molto turbata e le amiche del quartiere non riescono a capire il perché. Per rasserenarla, Rosina la convince a iscriversi a un corso di pittura dove conoscerà il professor Venancio, un insegnante molto affascinante. Carmen fa sì che un ragazzino non venga arrestato per furto, ma fa poi un’incredibile scoperta che le procurerà molti guai. Flora trascura la pasticceria per dedicarsi alla recitazione e Pena indispettito prende una difficile decisione. Samuel fa di tutto per cacciare Ursula dal quartiere.

Le anticipazioni dal 16 al 22 novembre

● Pena è deciso a partire per la sua missione in Africa, ma Flora non riesce a farsene una ragione e cerca di convincerlo a rimanere.

● Espinera cerca di allearsi con Samuel Alday per sottrarre l’eredità a Lucia.

● Susana è lusingata dalle attenzioni del professor Venancio che invita lei e Rosina a prendere parte a una lezione di pittura molto particolare e che avrà conseguenze nefaste.

● Samuel continua a tramare per allontanare don Telmo da Lucia, mentre il parroco cerca le prove per incastrarlo.