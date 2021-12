“Una vita”, le anticipazioni: i terribili fratelli Quesada

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Com’è Aurelio Quesada (Carlos de Austria)? È burbero, irascibile, e trova sempre il modo per ottenere quel che vuole, anche con le spicce. Natalia (Astrid Janer), la sua sorella minore, si mostra affabile e accomodante con tutti… E ha la natura di una scaltra manipolatrice… I due fratelli sono arrivati dal Messico per affrontare Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), ex socio di loro padre Salustino. Sembra infatti che il marito di Felicia (Susana Sotelo) abbia parecchi conti in sospeso con la famiglia Quesada (conti che non ha intenzione di pagare) e un passato oscuro. Per i fratelli la prima occasione per rendergli la vita impossibile è la festa di nozze dei Bacigalupe. I due si presentano senza invito e Aurelio importuna Anabel (Olga Haenke) davanti a Miguel (Pablo Carro), che intuisce come si conoscano da tempo. Solo l’intervento di Marcos riesce a scongiurare una zuffa. Calmate le acque, Quesada insiste affinché Bacigalupe accetti le sue condizioni, mentre Natalia si gode lo spettacolo. Per Marcos e sua figlia sta iniziando un incubo.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 dicembre)

Santiago è tornato in città per vendicarsi di Genoveva; la Salmeron ancora non sa di lui, ma è profondamente inquieta: troppe cose strane avvengono intorno a lei. Sabrina diventa l’eroina del quartiere per aver sventato la rapina nella bottega di Lolita. Bellita e José partono per l’Argentina per stare al fianco di Cinta; li accompagna la domestica Alodia. Nel quartiere di Acacias compaiono i fratelli Quesada. Lolita sviene e Carmen cerca di convincerla a consultare un medico. Susana provoca di nuovo Felicia.

Le anticipazioni dal 18 al 24 dicembre