“Una vita”, le anticipazioni: il futuro di Trini

Appassionata, allegra, positiva: il ritratto è sintetico, ma descrive davvero molto bene Anita del Rey, la trentaquattrenne attrice spagnola che dal primo episodio di "Una vita" presta il volto a Trini Palacios, uno dei personaggi più spumeggianti della serie. Trini, moglie di Ramon Palacios, è buona e altruista, ma sa come trasformarsi in una leonessa se qualcuno si azzarda a mettere in pericolo la sua famiglia. Tra poco Trini vivrà un momento magico, ma dovrà proteggere sua figlia… Della signora Palacios abbiamo parlato proprio con Anita del Rey. E ne abbiamo approfittato per sapere anche qualcosa di più su di lei.

Anita, ci parli di Trini, il suo personaggio.

«Trini è una donna solare che dalla campagna è arrivata in città come moglie di Ramon (Juanma Navas). È il “punto di unione” tra le donne borghesi del quartiere e le domestiche che abitano nelle soffitte. E ha un senso dell’umorismo che spesso spiazza le persone».

Quale sarà il futuro di Trini?

«Trini ha appena iniziato l’unica grande avventura che non può controllare: essere madre. E allora avrà grandi sbalzi di umore, ma attraverserà anche uno dei momenti più felici della sua vita. Sia pure con qualche preoccupazione…».

Che consiglio le darebbe?

«Trini, goditi ogni secondo della vita come se fosse l’ultimo!».

Come ricorda i suoi inizi a "Una vita"?

«Ho fatto un primo provino molto veloce, e poi un altro con Juanma Navas (Ramon Palacios) e con Mariano Llorente (Maximiliano Hidalgo), perché ancora non si sapeva chi dei due avrebbe interpretato mio marito. All’inizio ero preoccupata: il mio personaggio sembrava triste… Poi ho scoperto la sua vena di follia e mi sono innamorata di questa donna spontanea ed energica».

Com’è Anita del Rey fuori dal set?

«Anita è figlia, sorella, amica e zia di tanti nipoti che seguono Una vita. Sono una persona come tante, che accoglie le gioie e affronta i problemi sempre con grande positività».

Lei è anche una bravissima ballerina: le manca la danza?

«Sì, mi manca moltissimo, e infatti appena posso vado a lezione di danza e mi alleno».

Oltre a "Una vita", c’è qualche progetto a cui sta lavorando?

«I progetti sono tanti e poco a poco vedranno la luce. Il più importante è migliorare ancora, crescere professionalmente e magari iniziare a girare film anche fuori dalla Spagna».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 novembre)

Pena è deciso a partire per la sua missione in Africa, ma Flora non riesce a farsene una ragione e cerca di convincerlo a rimanere. Espinera cerca di allearsi con Samuel Alday per sottrarre l’eredità a Lucia. Susana è lusingata dalle attenzioni del professor Venancio, che invita lei e Rosina a prendere parte a una lezione di pittura molto particolare e che avrà conseguenze nefaste. Samuel continua a tramare per allontanare don Telmo da Lucia, mentre il parroco cerca le prove per incastrarlo.

Le anticipazioni dal 24 al 29 novembre

● Rosina e Susana sono molto scosse da quanto è successo in accademia e questa cosa non sfugge a Liberto.

● Samuel chiede altri soldi allo strozzino e lo ringrazia per aver eliminato Gutierrez.

● Don Telmo, in visita a casa di Celia, incontra Lucia in compagnia di Alicia. Affronta poi Samuel e gli dice quel che pensa di lui: tra loro esplode una lite.

● Carmen viene aggredita da suo marito che vuole estorcerle del denaro e decide di cedere al ricatto perché le domestiche non vengano a sapere nulla.