“Una vita”, le anticipazioni: il grande sacrificio di Felicia

27 Novembre 2020 | 14:33 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Felicia (Susana Soleto), la proprietaria del ristorante di Acacias, è una donna abituata ai sacrifici, giusta, affabile, e con uno spiccato senso materno. A volte è severa coi figli, ma li ama più di ogni altra cosa, e non ha esitazioni quando deve sacrificarsi per loro. E infatti, per evitare che Ledesma (Carlos Kaniowsky) mandi in galera a vita Emilio (José Pastor) per l’omicidio del signorotto di campagna che aveva abusato di sua figlia Camino (Aria Bedmar), decide di fare un accordo col ricattatore e si offre di sposarlo. Ledesma (che da tempo provava attrazione per la bella locandiera) accetta, ma pretende che le nozze vengano celebrate al più presto. Emilio è tristissimo: l’idea che Ledesma entri nella loro vita lo getta nello sconforto più totale. Intanto Felicia sente che il cerchio si sta stringendo ed è veramente disperata. Bellita (Maria Gracia) le offre il suo supporto. Anche José (Manuel Bandera) si interessa alla questione e promette a Emilio, fidanzato di sua figlia, che farà di tutto per aiutarli.



Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 27 novembre)

Felipe pensa che Marcia non si sia presentata alla festa di fidanzamento di proposito e chiede aiuto al commissario San Emeterio, ma le indagini del poliziotto portano in un’altra direzione. Emilio scopre che sua madre ha deciso di sposare Ledesma per poterlo salvare e quindi decide di non partire per l’Argentina. Genoveva riavvia il progetto per il recupero dei soldati in Marocco e organizza una riunione con Liberto, Ramon e l’amato Felipe. Arantxa continua la sua gara di forza con il custode del palazzo.

Le anticipazioni dal 29 novembre al 4 dicembre

● San Emeterio continua a indagare sulla scomparsa di Marcia e spiega a Felipe che, secondo lui, Ursula è coinvolta nel rapimento della ex domestica. Poi trova un importante indizio.

● Fabiana cerca in ogni modo di mettere pace tra Lolita e Carmen, ma la giovane bottegaia non sente ragioni e continua a provocare sua suocera.

● Ramon divide tra i vicini i dividendi ottenuti dalle assicurazioni La Tizona.

● Genoveva, con l’intento di avvicinarsi a Felipe, si propone di aiutarlo nella ricerca della sua fidanzata.