“Una vita”, le anticipazioni: il matrimonio di Lolita e Antonito

24 Gennaio 2020 | 14:00 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Superstiziosa, energica e ottimista, era arrivata ad Acacias per assistere l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nella sua convalescenza. Un impegno che sarebbe dovuto durare solo per una stagione… E invece la domestica Lolita ha conquistato l’affetto del pubblico e dopo quattro anni è ancora in città. E presto la vedremo all’altare al fianco di Antonito! Ad animare questo personaggio c’è la vulcanica Rebeca Alemañy.

Rebeca, ci parli di Lolita…

«È una donna forte e coraggiosa. Amore e ottimismo sono il suo motore e io le voglio davvero bene, anche perché mi assomiglia tanto. Siamo positive e sorridiamo alla vita. E poi siamo impulsive nel bene e nel male: ci buttiamo a capofitto in tutto senza voltarci indietro».

Come è arrivata a questo ruolo?

«Con la tenacia! Non avevo mai lavorato in televisione, ma ho mandato il curriculum alla produzione. Eva e Jolanda, che scelgono gli attori, mi hanno notata e le ringrazierò sempre!».

Lolita ora sposerà Antonito. Che matrimonio sarà?

«Dovrete scoprirlo da soli! Dico solo che questo matrimonio è stato molto desiderato dai personaggi e dagli attori».

C’è un momento della storia di Lolita che l’ha emozionata di più?

«Direi quando si è fidanzata con Antonito (Alvaro Quintana) e ha lasciato la soffitta dove viveva da domestica».

Com’è lavorare con Alvaro Quintana?

«È un lusso, un dono, perché è un partner che dà tutto quello che ha e anche di più».

E ora parliamo di lei, di Rebeca…

«Sono una sognatrice col cervello che va a mille all’ora. Mi dicono che sono incontenibile: certo, amo la vita e sono ansiosa di imparare e divertirmi. Adoro le sorprese e amo provare tante emozioni… E sono decisamente molto impaziente».

Abbiamo parlato delle nozze di Lolita e Antonito. L’amore per Rebeca, invece?

«Oh, sono innamorata, sì… Ma sono anche molto riservata!».

Con quale spirito ha iniziato l’anno?

«Il mio motto sarà: “Qualunque cosa tu faccia, divertiti! E lascia che amore e lavoro ti prendano per mano”».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 24 gennaio)

Leonor non riesce a perdonare Inigo per le sue continue scommesse, ma una gita potrebbe aiutarli a risolvere le loro questioni. Antonito e Lolita cercano un modo per stare insieme e scoprono che, secondo tradizione, Caferino dovrebbe baciare una vedova per rompere il fidanzamento, così implorano Casilda di aiutarli nel loro piano. Servante non riesce a partire per Cuba perché un uragano ha colpito l’isola e allora pensa che la cosa migliore sia dimenticare Paciencia. Jordi rimanda all’ultimo il viaggio a Barcellona.

Le anticipazioni dal 26 al 31 gennaio

● Jordi regala a Liberto e Inigo i biglietti per l’incontro di pugilato, così potrà “restare solo” con Flora in cioccolateria.

● Servante non si capacita del fatto che sua moglie si sia innamorata di un altro.

● Don Telmo è travolto dal senso di colpa e cerca in tutti i modi di evitare Lucia, ma quando i due si incontrano l’attrazione è inevitabile.

● Caferino inizia a provare una certa attrazione per Casilda, ma la strada per lui è ancora tutta in salita.

● Liberto accetta l’offerta di Alfonso di battersi.