“Una vita”, le anticipazioni: il misterioso signor Fidel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 giugno all'1 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 14.20)







La sua vita è stata distrutta dall’esplosione in calle Acacias: quel giorno Fidel Soria (Alejandro Siguenza), uomo serio e distinto, ha perso moglie e figlioletto. Durante la commemorazione delle vittime, sua suocera Marina (Rosanna Espinòs) lo presenta a Lolita (Rebeca Alemañy), ma Fidel appare più colpito dal discorso di Ramon (Juanma Navas) che, ancora carico di rabbia, inveisce contro i politici che non hanno protetto il quartiere dalle minacce degli anarchici. Fidel si avvicina comunque a Lolita: il comune dolore per la perdita dei loro cari è terreno fertile per trovare conforto e costruire un’amicizia. Nonostante le insistenze della nuora, invece, Ramon non vuole incontrare Soria, convinto com’è che sia un vedovo che si piange addosso. Quando però si incrociano in un caffè, Ramon scopre di avere di fronte un uomo deciso a scovare i responsabili della strage, così tra loro nasce un’intesa. Ora dunque è Lolita che inizia a dubitare di Soria, e quindi lui le confessa di essere un alto funzionario di polizia… Ma non deve dirlo a Ramon!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 24 giugno)

Le sorelle Rubio non hanno preso bene la richiesta di Liberto di non sperperare il denaro, vista la grave situazione economica di famiglia. Il fidanzato di Azucena dice alla ragazza che ha deciso di lasciarla e Guillermo, dunque, continua il suo corteggiamento. Sempre più insofferente e bizzoso, Felipe fa “scappare” anche l’ultimo infermiere… Ma alla sua porta sta per bussare la solare Adoracion. L’accorato discorso di Ramon alla commemorazione dei caduti nella strage di Acacias suscita molta attenzione tra il pubblico.

Le anticipazioni dal 25 giugno all’1 luglio