“Una vita”, le anticipazioni: il punto debole dell’antica diva

15 Gennaio 2021 | 15:09 di Valentina Ondei

La vanità è uno dei punti deboli di Bellita Del Campo (Maria Gracia). In Argentina è stata una famosa cantante e ancora non perde occasione per esibire le sue doti canore. Suo marito José (Manuel Bandera) la ama profondamente e, per assecondarla, organizza dei veri e propri concerti nel salotto di casa, dove gli amici del quartiere vanno ad applaudirla. Quando in città si presenta il regista e produttore Alfonso Carchano (Josep Maria Riera) e scopre che Cinta (Aroa Rodriguez) è la figlia di Bellita, decide di avvicinarla con la scusa di volerle fare un provino per un film; in realtà vuole arrivare alla “diva”. L’astuto regista va quindi a casa di Bellita e, dopo una serie di lusinghe, le offre la parte da protagonista in una pellicola che racconta la vita di una grande cantante. La donna accetta, ma pretende che Cinta e Camino (Aria Bedmar) prendano parte al film. E questa non è l’unica condizione: vuole fare un provino per vedere se si “piace” sul grande schermo… Quando il provino verrà proiettato davanti agli abitanti di Acacias, la reazione della donna sarà inaspettata e il regista dovrà cambiare i suoi piani.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 gennaio)

Susana confessa a Liberto e Rosina che il disegno presentato al concorso è di suo figlio Leandro. Emilio s’insospettisce quando Alfonso Carchano chiede un compenso a Camino e Cinta per girare un provino con loro; il cineasta in realtà ha altri piani. Rosina intuisce che tra Susana e Don Armando c’è una buona intesa così decide di organizzare un incontro al ristorante di Felicia, e qui la sarta rimane effettivamente colpita dalla simpatia dell’uomo. Marcia viene liberata, ma resta ferita durante l’azione e di questo Felipe incolpa Mauro.

Le anticipazioni dal 17 al 22 gennaio

● Marcia accetta la proposta di matrimonio di Felipe e lo prega di perdonare Mauro.

● Mauro annuncia la sua partenza e Felipe decide di organizzare per lui una festa a sorpresa.

● Genoveva sembra incassare bene l’ennesima delusione, ma è decisa a liberarsi di Ursula. Lei però minaccia la padrona di rivelare tutte le sue malefatte.

● Susana è gelosa di Felicia, perché la donna ha iniziato a frequentare Don Armando.

● Felipe è all’altare con Marcia, ma la cerimonia di nozze viene interrotta.