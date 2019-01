«Una vita», le anticipazioni: il ribelle Diego

18 Gennaio 2019 | 15:49 di Valentina Ondei

Diego, il bell’avventuriero interpretato da Ruben de Eguia, è arrivato da poco a Calle Acacias per liberare la famiglia Alday dalla perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). E da subito ha conquistato il cuore di tutto il pubblico femminile. Merito soprattutto di un animo combattivo e passionale che lo ha portato a perdere la testa per Blanca (Elena Gonzalez), la fidanzata del fratello Samuel (Juan Gareda). Ruben, parlando del suo personaggio, sottolinea: «Quando leggo il copione penso che in alcune situazione vorrei sapermi comportare come lui, con la stessa determinazione. Diego è indubbiamente un leader, un impulsivo. Al contrario io, fin da piccolo, sono stato sempre più timido e controllato». Nelle ultime puntate il figlio ribelle di Jaime (Carlos Olalla) ha deciso persino di rinunciare all’amore di Blanca pur di salvare il fratello in pericolo di vita e si è prodigato con tutte le forze per contrastare la matrigna Ursula. «Quella di Diego è una figura affascinante che certamente non passa inosservata. Ha numerose sfumature: è un uomo forte, ma che allo stesso tempo non ha vergogna dei propri sentimenti» racconta de Eguia.

LA SCELTA Come tanti suoi colleghi, anche Ruben prima di sbarcare in televisione ha fatto la gavetta partendo dal teatro: «Ho lavorato tantissimo sui palchi di Madrid e Barcellona. Ma la fortuna di noi attori è avere la possibilità di cambiare strada in ogni momento. Questo ci aiuta a cogliere le opportunità che il mondo ti offre. Nel mio caso è stato entrare a far parte del cast di Una vita dove ho incontrato grandi professionisti e costruito nuove amicizie. Si tratta di una telenovela di successo sia in Spagna che in Italia, anche se all’inizio ero un po’ preoccupato di come sarebbe potuta andare. Poi ha prevalso il mio lato positivo e mi sono buttato. E il calore del pubblico mi ha fatto capire che era stata la scelta giusta».



SOGNO SPECIALE Sportivo e atletico (ama gli sport estremi come l’arrampicata), Ruben de Eguia ha un sogno nel cassetto: lavorare nella serie tv Vikings (disponibile su Sky Atlantic e Tim Vision) e scherza: «Anche se non ho proprio un aspetto da vichingo, sono affascinato da quella serie. Sarebbe fantastico girare grandi battaglie, montare a cavallo e ritrovarsi in location così suggestive». Ma possiamo rassicurare le fan di Diego: per ora ha ancora molto da raccontare e rimarrà per lungo tempo ad Acacias. Anzi, aspettatevi nuovi colpi di scena. Uno possiamo già anticiparlo. Parliamo dell’arrivo di Olga Dicenta (Sara Sierra), la sorella di Blanca abbandonata da Ursula in un bosco quando aveva solo cinque anni. Il suo ingresso a Una vita aprirà nuovi scenari e si intreccerà proprio con la storia di Diego.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 gennaio)

La tormentata Ursula trova un’altra moneta su cui è inciso l’anno 1881. Marcello corteggia Fabiana e le propone di salire sul Vesuvio in funicolare. Arturo torna ad Acacias e Rosina gli rivela che sua figlia è a casa Palacios. Quando il Colonnello si presenta da loro per riprendere con sé la figlia trova la ferma opposizione di Ramon. Carmen viene aggredita in casa da uno sconosciuto. Rosina è convinta di essere incinta. Antonito lavora come netturbino per ripagare i debiti. Diego convince Blanca a sposare Samuel per salvargli la vita.

Le anticipazioni dal 20 al 25 gennaio

● Ursula ha capito che la persona che la sta tormentando è proprio sua figlia Olga. Così decide di mettere in guardia anche Blanca.

● Samuel, uscito dall’ospedale, trova Ursula molto cambiata e chiede la ragiona a sua moglie.

● Elvira e Simon continuano a vedersi di nascosto. Intanto Adela digiuna per espiare i peccati del marito.

● Victor licenzia Antonito, ma Trini convince il fidanzato di Maria Luisa a riassumere il giovane.

● Blanca e Diego si mettono a caccia di Merino.