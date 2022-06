“Una vita”, le anticipazioni: il ritorno di Aurelio e Genoveva

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.40, dom. ore 14.20) Valentina Ondei







Corre l’anno 1920 a Calle Acacias… A cinque anni dall’esplosione che ha distrutto molte vite, Genoveva (Clara Garrido) e Aurelio (Carlos De Austria) tornano in città con Marcelo (Patxi Santamaria), fidato maggiordomo di casa Quesada. I due hanno passato questo tempo in Messico, dove si sono anche sposati (la Salmeron aveva ottenuto l’annullamento del matrimonio con Felipe, Marc Parejo). Approfittando dell’attentato ai danni di Antoñito, poi, la coppia ha eliminato tutti i suoi nemici; Aurelio si è macchiato anche dell’omicidio di Anabel (Olga Haenke) ed è diventato erede di tutte le sue fortune, con soddisfazione di Genoveva che vedeva la ragazza come molto “ingombrante”. Le prime persone che Genoveva e Aurelio incontrano sono i coniugi Valeria (Roser Tapias) e David (Aleix Rengel Meca). Genoveva, a cui non sfugge nulla, ha la netta sensazione che David non sia estraneo a suo marito e non sia chi dice di essere. Valeria e David, del resto, in pubblico si mostrano affabili e cordiali, ma tra le mura domestiche…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 maggio al 3 giugno)

Il burbero Servante, dopo una discussione, chiede a Fabiana la sua mano. Alodia prende dei calmanti che le causano convulsioni, ma Ignacio interviene e le salva la vita. Soledad piazza una bomba vicino al ristorante: l’esplosione uccide Antoñito e Carmen. Ramon è distrutto dal dolore e non si rassegna alla perdita, mentre Lolita cerca di farsi forza per entrambi. Natalia scagiona Felipe dall’accusa di aver assassinato Marcos e finisce in carcere; qui, però, la sua compagna di cella la costringe a un gesto estremo.

Le anticipazioni dal 4 al 10 giugno