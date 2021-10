“Una vita”, le anticipazioni: il silenzio è d’oro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 all’8 ottobre su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) Valentina Ondei







Chi trova un amico, trova un tesoro… Peccato che non sia questo il caso per Camino (Aria Bedmar). La neosposa di Ildefonso (Cisco Lara) ha riposto tutta la sua fiducia in Anabel (Olga Haenke) e questa alla prima occasione la tradisce. La giovane Pasamar, infatti, sconvolta dalla scoperta dell’impotenza del marito, fa l’errore di confidarsi con la sua nuova amica. A una festa, però, Anabel beve un bicchiere di troppo, perde il controllo e inizia a inveire contro gli altri ospiti. Poi, senza farsi scrupoli, racconta del dramma del marchesino e lascia tutti senza parole. Quando la festa finisce, Marcos (Marcia Alvarez) redarguisce la figlia e pretende che vada a scusarsi con la famiglia Pasamar. Ma ormai il danno è fatto, la coppia di sposi è sulla bocca di tutti e il precario equilibrio che si era creato tra Ildefonso e Camino si spezza. Il marchesino è infuriato, decide di chiudersi in casa, litiga con la moglie e non si capacita di quanto la ragazza sia stata superficiale. Una leggerezza che porterà a conseguenze drammatiche.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 settembre all’1 ottobre)

Il processo contro Genoveva si conclude con la sua assoluzione: ora la Salmeron può proseguire con la sua vendetta mostrandosi magnanima verso Felipe e disponibile alla corte di Velasco. Camino è tristissima per le rivelazioni del marito. Ramon è costretto a riscrivere il suo discorso: sembra che i componenti del partito non lo trovino abbastanza accattivante. Servante cerca di ingraziarsi il giurato del concorso delle pensioni ma, ancora una volta, sbaglia persona e poi fa un altro grave errore.

Le anticipazioni dal 3 all’8 ottobre