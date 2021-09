“Una vita”, le anticipazioni: Ildefonso svela il suo segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 settembre su Canale 5 (dom. ore 14.20, da lun. a sab. ore 14.10) e su Rete 4 (sab. ore 21.25) Valentina Ondei







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"

Camino (Aria Bedmar) e Ildefonso (Cisco Lara) non hanno ancora consumato le nozze. Se in un primo momento la figlia di Felicia (Susana Sotelo) ha evitato in ogni modo di trovarsi in intimità con il marito, perché ancora innamorata della pittrice Maite (Ylenia Baglietto), ora inizia invece a domandarsi come mai lui non abbia mai cercato di fare l’amore con lei. Decisa a far funzionare il suo matrimonio e a regalare un nipotino a mamma Felicia, la ragazza prende finalmente l’iniziativa… Ma la reazione di Ildefonso la lascia completamente spiazzata. Non solo Ildefonso si ritrae, ma le chiede anche di non insistere e accenna a qualche ricordo della guerra… Incalzato da sua moglie, decide infine di raccontare una terribile verità. Durante un combattimento due suoi compagni hanno perso la vita, mentre lui è stato ferito gravemente. Per salvarlo, allora, i medici sono stati costretti a sottoporlo a un delicato intervento con conseguenze devastanti: Ildefonso non potrà mai avere figli e rapporti con una donna. Come reagirà Camino?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 settembre)

Velasco si assicura che Laura tenga fede ai patti e che dunque testimoni a favore della difesa, poi l’avvocato dichiara il suo amore alla sua assistita Genoveva. La donna non lo respinge, ma il suo obiettivo è un altro. Camino decide di concedersi al marito. Antoñito annuncia alla famiglia che si candiderà per il Partito Conservatore. Marcos decide di organizzare una cena con Felicia e prenota tutto il ristorante per restare solo con lei. Cesareo sale al banco dei testimoni, ma Velasco smonta la sua deposizione.

Le anticipazioni dal 18 al 24 settembre