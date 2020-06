“Una vita”, le anticipazioni: innamorarsi… ancora

06 Giugno 2020 | 10:15 di Valentina Ondei

Il muro che Lucia (Alba Gutierrez) aveva costruito per tenere lontano Telmo (Dani Tatai) dalla sua vita e da quella di suo figlio si sta sgretolando. Se in un primo tempo la ragazza aveva negato che il padre di Mateo (Adrian Hernandez) potesse essere l’ex sacerdote, ora questa volontà sta venendo meno. Ad abbattere ogni sua difesa è la determinazione di Telmo che ha continuato a indagare fino alla scoperta della verità. Lucia, davanti alle insistenti domande dell’uomo, ammette di non aver mai smesso di amarlo e soprattutto conferma che Mateo è frutto del loro amore. Così Telmo le promette che presto diventeranno una famiglia e andranno a vivere lontano da Acacias. Lucia pensa di parlare subito con il marito, ma temporeggia. Non sapendo che per lei il tempo si rivelerà un bene molto prezioso. I due amanti si ritroveranno a dover fare i conti con il dispotico Eduardo (Paco Mora) ma soprattutto con il destino. Anche perché Ursula (Montse Alcoverro) li ha scoperti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 maggio al 5 giugno)

Lucia ritrova un oggetto che le aveva regalato Telmo e, quando l’uomo fa il suo ritorno in città, lei è al settimo cielo. Felipe sembra redimersi grazie al sostegno della cugina e Ramon si ripromette di aiutarlo a rimettersi in sesto. Carmen incontra Palacios, i due sembrano affiatati e questo non passa inosservato agli occhi di Lolita. Cinta incontra un nuovo corteggiatore che vorrebbe portarla a teatro. L’uomo, però, non è quello che sembra e ha in serbo per lei una brutta sorpresa. Genoveva incontra una vecchia conoscenza.

Le anticipazioni dal 7 al 12 giugno

● Genoveva si vede costretta a raccontare a Samuel dell’arrivo in città di Ariza e del ricatto che sta subendo. Il marito, per aiutarla, cerca di ottenere un incontro con il senatore Tapia.

● Ramon, dopo il rifiuto di aprire il suo cuore a Carmen, decide di raccontare la verità sulla morte di Celia e spiega come si sono realmente svolti i fatti lasciando tutti senza parole.

● José comunica alla famiglia che il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto da un incendio.

● Carmen fa una rivelazione a Fabiana.