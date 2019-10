“Una vita”, le anticipazioni: la cattiveria di Samuel vi sorprenderà

25 Ottobre 2019 | 14:00 di Valentina Ondei

Timido e sottomesso, oppresso dalla figura del padre, sempre all’ombra del fratello Diego (Ruben De Eguia), giovane brillante e dalla volontà di ferro… Bene: di questo Samuel Alday, a un anno dal suo ingresso ad Acacias, non c’è più neanche il ricordo. Protagonista indiscusso della nuova stagione, il personaggio ha avuto una profonda evoluzione che lo ha portato a commettere azioni deplorevoli e indegne. «Sapevo fin da bambino che avrei lavorato nel mondo dello spettacolo» spiega Juan Gareda, l’attore madrileno che presta il volto ad Alday. «Ho iniziato a interpretare piccoli ruoli, poi è arrivata la scrittura per Una vita e mi ha regalato tantissime emozioni. Interpretare Samuel è una sfida continua che affronto sempre con entusiasmo. Lui è cambiato e saprà sorprendere il pubblico con la sua cattiveria».

Dopo il tradimento della moglie Blanca (Elena Gonzalez), che lo ha lasciato per suo fratello, e le angherie subite dalla matrigna Ursula (Montserrat Alcoverro), Samuel ha dato sfogo alla sua anima nera. E ancora più perfido è diventato dopo che un’esplosione ha distrutto la galleria d’arte dove aveva investito tutto il suo denaro portandolo sull’orlo del tracollo economico. Ne ha fatto le spese l’ingenua Lucia (Alba Gutierrez), innamorata da sempre del giovane gioielliere. Quando Samuel scopre che la ragazza erediterà una fortuna, decide di approfittare del suo sentimento per sottrarle tutto macchiandosi di altri delitti. Dice ancora Gareda: «Il mio personaggio era così innocente e puro da lasciarsi manipolare da chiunque e soprattutto da Ursula, ma proprio da lei ha poi imparato molto».

Samuel però non riuscirà ad agire indisturbato. Il piano per raggirare Lucia sarà contrastato da don Telmo (Dani Tatay), che scoprirà le sue vere intenzioni e cercherà di mettere in guardia la ragazza. Il giovane Alday, comunque, ha un asso nella manica e lo userà. Proprio quando la cugina di Celia (Ines Aldea) inizierà a dubitare di lui, l’ex gioielliere la sorprenderà con una dichiarazione d’amore. E per annullare gli interventi di don Telmo sarà disposto a chiedere l’annullamento del matrimonio con Blanca per poter corteggiare ufficialmente l’ereditiera. «Gli sceneggiatori della serie fanno un gran lavoro scrivendo trame sempre più avvincenti e il mio personaggio è un esempio concreto della loro creatività» conclude Juan Gareda. Che al contrario del suo personaggio è una persona solare e pacata (ama definirsi serio e affidabile), ma non può far altro che trasformarsi in uomo senza scrupoli appena indossa gli abiti di scena.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 ottobre )

Don Telmo scopre che Samuel potrebbe essere coinvolto nella morte del patrigno di Lucia e mette in guardia la ragazza; poi prenderà una decisione difficile. Samuel, sempre più indebitato, viene aggredito brutalmente sotto gli occhi di Lucia, che decide comunque di rimanere al suo fianco. Leonor è costretta a scrivere la commedia sulla storia di due donne che si amano, ma Servante non vuole dare il suo benestare. Felipe e Celia non condividono il sentimento che Lucia prova per Alday e cercano di allontanarla da lui.

Le anticipazioni dal 26 ottobre al 1° novembre

● Lucia inizia a dubitare di Samuel, mentre Celia vuole convincerla a rinunciare alla sua eredità.

● Rosina si riconcilia con Casilda e così la domestica si trasferisce a casa Hidalgo per vivere da signora.

● Leonor inizia le prove del suo spettacolo teatrale che presto si rivela un disastro.

● Carmen scopre che nella commedia di Leonor dovrà baciare una donna.

● Maria e Higinio tramano per portare via l’eredità a Casilda, ma Fabiana scopre qualcosa sul loro conto.

● Telmo cerca di spillare a Batán informazioni su Samuel.