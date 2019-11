“Una vita”, le anticipazioni: la donna del mistero

01 Novembre 2019 | 14:10 di Valentina Ondei

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Una vita"



Tenendosi sempre un passo indietro, timida e sottomessa, Carmen Sanrujo (Maria Blanco), la domestica al servizio di Samuel Alday (Juan Gareda), è riuscita a sfuggire a un marito violento e senza scrupoli. Arrivata ad Acacias senza un soldo, è stata costretta ad andare a servizio a casa di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Sapendo del suo passato e minacciando di dire tutto, Ursula non ha risparmiato angherie e cattiverie e ha costretto Carmen a commettere per lei azioni deplorevoli. Ora però la mite domestica pare attraversare un periodo di serenità. Riesce anche a dedicarsi alla recitazione nella commedia messa in scena da Leonor (Alba Brunet), dove però dovrà affrontare una prova molto imbarazzante. La commedia infatti racconta la storia di due donne che si amano e la timida Carmen, per esigenze di copione, dovrà baciare la pasticciera Flora (Alejandra Lorenzo). Ma le sue grandi emozioni non finiranno qui, presto la sua vita sarà sconvolta dall’arrivo di una persona a lei molto cara e non saranno tutte rose e fiori.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 ottobre al 1º novembre )

Lucia inizia a dubitare di Samuel mentre Celia vuole convincerla a rinunciare alla sua eredità. Rosina si riconcilia con Casilda e la domestica si trasferisce a casa Hidalgo per vivere come una signora. Leonor inizia le prove del suo spettacolo teatrale, ma questo si rivela un vero disastro. Samuel riesce a ingraziarsi Lucia e le dichiara il suo amore, poi chiede agli Hidalgo il permesso di corteggiare la ragazza. Maria e Higinio tramano sempre per portare via l’eredità a Casilda, ma Fabiana scopre qualche cosa sul loro conto.

Le anticipazioni dal 2 all’8 novembre

● Ramon è preoccupato per la salute di Servante e lo fa visitare da un luminare: le sue condizioni sembrano disperate.

● Telmo, dopo aver rapito Lucia, la costringe ad ascoltare la verità su Samuel e poi ammette che prova qualche cosa per lei, ma quando si avvicina per baciarla succede un fatto strano.

● Casilda vuole lasciare Acacias con la parte di eredità che dovrebbe spettarle, ma c’è qualcosa che ancora la trattiene.

● Samuel trova Lucia accanto a don Telmo in condizioni molto discutibili e se la prende con il prete.