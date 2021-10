“Una vita”, le anticipazioni: la grande occasione di Genoveva

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Velasco (Alejandro Carro), Genoveva (Clara Garrido) e Laura (Agnes Llobet) sono tre anime nere, disposte a tutto per raggiungere i loro obiettivi. Ma quando uno di loro scopre di avere un cuore, allora il diabolico piano va in frantumi. È Laura che, dopo aver avvelenato Felipe, viene presa dai sensi di colpa e chiama i soccorsi… Questo scatena l’ira dello spietato Velasco e lo sgomento di Genoveva, ignara che il suo avvocato stesse attentando alla vita di suo marito. La Salmeron, infatti, pur fingendo di essere attratta da Velasco, ama ancora Felipe e vederlo inerme in un letto di ospedale la distrugge. I medici poi non le danno molte speranze sulla sorte dell’uomo: potrebbe morire o rimanere per sempre in stato vegetativo. Mentre Velasco incalza Laura perché porti a termine quel che ha iniziato, gli abitanti del quartiere pregano per il loro amico. A dispetto di ogni diagnosi funesta, Felipe si risveglia dal coma… Ma ha perso la memoria: i suoi ricordi risalgono a dieci anni prima! È un’occasione unica che Genoveva non si lascerà sfuggire.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 ottobre)

Per non causare conflitti in famiglia, Ramon decide di abbandonare la politica. Bellita e Jacinto, raggiunto il successo, autografano dischi e vengono intervistati e fotografati. Servante vuole fondare un nuovo partito ed è in cerca di consensi. Sabina e Roberto vogliono acquistare il ristorante di Felicia, ma la donna non è convinta fino in fondo. Marcos confessa ad Anabel di avere chiesto a Felicia di sposarlo; la ragazza lo appoggia ed è contenta alla prospettiva di avere Camino come “nuova sorella”.

