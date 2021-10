“Una vita”, le anticipazioni: la politica divide i Palacios

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Valentina Ondei







Non è la prima volta che Ramon (Juanma Navas) e Antoñito (Alvaro Quintana) si scontrano. Tra padre e figlio spesso ci sono stati contrasti, mitigati abilmente da Lolita (Rebeca Alemany) che più di una volta ha fatto da paciere tra il suocero e il marito. Questa volta, però, la spaccatura è molto più marcata. In casa Palacios non c’è più pace da quando Ramon è sceso in politica nel Partito liberale. Antoñito, infatti, ha deciso di seguire le orme del padre, ma s’è schierato con grande entusiasmo nel partito opposto. Così le discussioni in famiglia sono all’ordine del giorno e i due uomini difendono le loro idee animati da una nuova passione. Loro malgrado, anche Carmen (Maria Blanco) e Lolita sono coinvolte nelle continue liti, ma non riescono a placare gli animi infuocati dei mariti. Ramon, però è preoccupato: sente che a causa della politica i rapporti familiari si stanno incrinando, così decide di lasciare il partito per il bene di suo figlio. Questa decisione, però, sembra ripercuotersi negativamente sull’entusiasmo di Antoñito.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 ottobre)

Ildefonso, ormai al centro dello scandalo, riceve la visita di suo nonno, che prima lo schiaffeggia e poi minaccia di ripudiarlo se non ripara al torto fatto a Camino. Felipe è convinto che Genoveva sia la vera colpevole dell’omicidio di Marcia e vuole partire per Cuba per incontrare Santiago e interrogarlo. Velasco ricatta Laura e la costringe ad avvelenare Felipe; la cameriera accetta, ma poi si pente. Marcos chiede a Felicia di sposarlo. Servante è invidioso di Jacinto e vuole incidere un disco, così chiede aiuto a José.

Le anticipazioni dal 18 al 22 ottobre